На Харківщині окупантів отруїли пиріжками - Генштаб

Місцеві жителі Ізюмського району Харківської області "пригостили" росіян отруєними пиріжками. В результаті двоє кафірів загинули відразу, ще 28 потрапили в реанімацію, повідомляє пресслужба Генштабу в суботу, 2 квітня.

Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії РФ знаходяться в лікарнях в результаті важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації президента Росії і до Уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні і шукає " нову ідеологію для РФ". У Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир'я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Також раніше український волонтер і військовий ЗСУ Юрій Касьянов зазначав, що після невдалих наступів на українські землі Путіну довелося "затягнути пояс" і звузити свій величезний список вимог. Якщо спочатку в Кремлі був розгорнутий список цілей, яких вони хотіли досягти в ході війни проти України, то тепер "апетити" Путіна знизилися.

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