Отруїли цілу роту горілкою: росіяни розстріляли майже 30 ромів - розвідка

Горілка, окупанти / ua.depositphotos.com і Еспресо

Російські окупанти розстріляли на окупованій території 28 ромів за те, що отруїли рот горілкою.

Про це розповів російський військовий дружині в телефонній розмові, яку перехопила військова розвідка.

У перехопленій розмові окупант розповідав про беззаконня, що відбувається на окупованих Росією територіях.

"Знаєш, яке тут свавілля в містах відбувається? Військова поліція нещодавно циган розстріляла, 28 осіб, до стінки їх приставила і розстріляла за те, що вони дали горілку нашим військовим і отруїли їх, всю роту", — розповідає загарбник.

Окупант додає, що в роті 96 осіб було, а тепер менше півсотні залишилося.

Раніше ми розповідали, що в Київській області в Бородянці місцевий дідусь "пригостив" кадирівців отруєною бринзою. Як розповів пенсіонер, він приготував бринзу на щурячій отруті.

Також повідомлялося, що місцеві жителі Ізюмського району Харківської області "пригостили" росіян отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули відразу, ще 28 потрапили в реанімацію. Ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілецької дивізії РФ перебували в лікарнях в результаті важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

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