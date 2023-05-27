"Через 12 днів буду в Києві": Пригожин розмріявся про взяття столиці

Ватажок ПВК "Вагнер" не виключає, що він хотів би стати головнокомандувачем армії РФ.

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Пригожин розмріявся про захоплення Києва за 12 днів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розмріявся про крісло головнокомандувача армією РФ і заговорив про те, що він нібито міг би "взяти Київ" за 12 днів. Його слова процитував один з окупантів під час телефонної розмови, яку перехопило ГУР.

Пригожин чомусь переконаний, що за нього може проголосувати народ.

"Ну Пригожин правильно каже: "Якщо мене зараз народ обере головнокомандувачем – я через 12 днів буду в Києві", – каже окупант.

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Водночас за словами окупанта, Пригожин мріяв, щоб був "приліт" по російській Рубльовці, де живуть багатії та інша еліта Москви. Він нив через те, що його бойовикам нічим стріляти.

"Нічого немає, палиці тільки", - каже окупант.

Дивіться відео про амбіції Пригожина:

Пригожин розмріявся про захоплення Києва за 12 днів / фото: скріншот

Бойовики Пригожина в Бахмуті

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

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