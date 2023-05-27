"Пригожин ще не йде з України": Жданов оцінив, чи зможуть ЗСУ відбити Бахмут

Окупанти зараз зменшили темп атак у Бахмуті, а ЗСУ, скориставшись його слабкістю, взяли всі панівні висоти.

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Олег Жданов прокоментував ситуацію в Бахмуті / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Сили оборони України завдали російським окупантам істотної шкоди в боях за Бахмут в Донецькій області, і тепер загарбники не можуть продовжити наступ без перегрупування військ. Країна-агресор Росія знімає резерви з Вугледара та Авдіївки, що вигідно Україні.

"Це був не наш задум – його нам нав'язала Росія. Ми ж постаралися використати ситуацію з максимальною користю для себе", - сказав в інтерв'ю Главреду полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, там, звідки РФ забирає війська, вона послаблює свою присутність.

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"Крім того, противник зараз зменшив темп атак у Бахмуті через колосальні втрати, яких ми йому завдали, а ми, скориставшись його слабкістю, взяли всі панівні висоти, особливо на півдні від міста", - додав Жданов.

При цьому експерт сумнівається, що українські військові зможуть провести в Бахмуті контрнаступальну операцію та незабаром повернути місто.

"Це навряд чи, за Бахмутом занадто велике угруповання. Хоча стовідсотково стверджувати не можна, тому що, якщо фронт посиплеться, зокрема в Бахмуті, ми будемо наступати і там. Якщо він там не посиплеться, ми будемо шукати слабкі місця противника. У будь-якому випадку, Пригожин ще нікуди не йде з України - це поки лише гра та ротація", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ситуація в Бахмуті

25 травня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почалося виведення його найманців з Бахмута Донецької області. За його словами, до 1 червня підрозділи вийдуть з міста в тилові райони.

20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Потім він раптом заговорив про виведення "вагнерівців" з міста.

За його словами, після виходу "вагнерівців" з Бахмута їхні позиції займуть російські солдати, підпорядковані міністерству оборони країни-агресора.

Тим часом президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що попри заяви ватажка приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина про вихід його бойовиків з Бахмута 25 травня, "вагнерівцям" не дадуть вийти з міста.

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