Питання закрите: Кулеба прямо сказав, чи хотів Китай віддати РФ українські території

Дмитро Кулеба особисто дізнавався всю інформацію про партнерів, з якими спілкувався представник Китаю в Україні Лі Хуей.

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Кулеба розповів чи хотів Китай віддати РФ окуповані території / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Представник Китаю в Україні Лі Хуей нібито наполягав на передачі окупованих територій Росії під час своїх міжнародних поїздок. Принаймні така скандальна стаття з'явилася в The Wall Street Journal. Однак насправді це не має нічого спільного з реальністю. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Кулеба зазначив, що особисто розмовляв з колегами їх Варшави, Берліна, Брюсселя і Парижа, які заперечували подібні заяви.

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами в тих столицях, які Лі Хуей відвідував, і жоден не підтверджує, що озвучувалися або велися переговори навіть про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні перебувають окупанти", – сказав Кулеба.

Він закликав українців не вірити всьому, що поширюють в мережі.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 28 квітня розповів деталі своєї телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном. За словами українського гаранта, китайський лідер запевнив, що Пекін не постачає озброєння агресору Росії. Також Цзіньпін заявив про повагу до територіальної цілісності і суверенітету України.

Зеленський і Цзіньпін домовилися про те, що Китай відправить свого представника по Євразії Лі Хуея з візитом в Україну, Францію, Німеччину, Польщу і Росію для перемовин про можливе політичне завершення війни.

16-17 травня Хуей був у Києві. В Офісі президента за підсумками перемовин повідомили, що Україна наполягає на приєднанні Китаю до формули миру Києва. Представники Києва розповіли посланнику про український документ.

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін 25 травня зробила заяву, в якій сказала, що війна Росії проти України почалася через, мовляв, "проблеми, що накопичилися в управлінні безпекою Європи". Війну вона назвала нібито "кризою" і не сказала прямо, що Росія є агресором, яка напала на Україну.

Дивіться відео, як Китай посунув Росію в її "вотчині" Центральної Азії:

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