"Всі плакали, коли її знайшли": у поліції назвали дивом порятунок 2-річної Віолетти

Після зникнення Віолетти на пошуки кинувся і її батько, який раптово повернувся з фронту після неприємної звістки.

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На Харківщині знайшли 2-річну Віолетту Мужечук / Колаж: Главред, фото: поліція Харківської області

У Харківській області чотири доби шукали 2-річну Віолетту, яка раптово зникла з власного подвір'я. 23 травня брат-близнюк повернувся додому, а Віолетта ні. Лише сьогодні, 27 травня, дівчинку вдалося відшукати живою в 10-ти кілометрах від дому. У поліції кажуть, що це просто диво. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Дівчинку з села Скрипаї на Харківщині шукали ледь не всім селом. У пошуках було задіяно до 1000 людей. На пошуки дитини кинувся і її батько, який після цієї звістки одразу повернувся з фронту.

Волонтери, правоохоронці, рятувальники, водолази та всі небайдужі прочісували ліси, луки, села.

"Водолази по декілька разів оглянули водойми, перевірили узбережжя. Пошуковці прочісували ліси, оглядали кожні можливі укриття, адже дитина дуже маленька, і її важко розгледіти у високій траві. Поліція обійшла кожне подвір’я, разом з рятівниками оглянули кожен колодязь, усі покинуті хати і можливі схованки, де з легкістю могла загубитися дитина", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка дуже маленького зросту, тому легко могла загубитись у траві. До того ж її могли вбити дикі тварини. 27 травня правоохоронці вирішили кинути всі свої зусилля на пошуки дитини у лісі. Саме там і знайшли дівчинку.

"Якби вона не застогнала на той момент, можливо, її б і не помітили. Це такий маленький клубочок, що сидів у траві. Вона була за розміром як кошеня", - сказав начальник управління карного розшуку поліції Харківщини Роман Іващенко.

Заступник начальника ГУНП в Харківській області Вячеслав Давиденко зізнався, що на його практиці такий неймовірний порятунок відбувся вперше. Адже через 4 доби після зникнення Віолетту знайшли живою.

На Харківщині знайшли 2-річну Віолетту Мужечук / фото: поліція Харківської області

"Таких емоцій ніхто з нас ще не отримав. Коли ми побачили її живою - це були мурашки по тілу та сльози. Вона сиділа під деревом. Вона застогнала і хлопці її почули. Там дуже щільний та великий ліс. Велике диво, що дикі тварини її не вчепили. Коли ми прочісували ліс, нас кусали комахи і ми думали, як дитина від такого виживе. На її тілі були подряпини від гілок. Проте ніяких серйозних поранень не було. Коли ми її взяли та дали воду, вона сказала "водю-водю" і це було неймовірно", - сказав Роман Іващенко.

Дивіться відео про дивовижний порятунок 2-річної Віолетти:

Нагадаємо, Главред розповідав про дивовижну історію порятунку українського військового Станіслава Морозова ("Нуль"). Він був поранений, коли пішов з групою на зачистку. Окупанти поранили Станіслава, а потім закидали його гранатами. Медики нарахували у чоловіка понад 200 осколкових і 5 кульових поранень.

Раніше повідомлялось про те, що на фронті був важко поранений 21-річний Станіслав Зорій. Автомобіль, у якому він їхав зі своїми побратимами, підірвався на міні. Військовому відірвало ногу, на спині був вирваний шматок плоті. Однак Станіслав знайшов у собі сили та виліз із палаючої автівки.

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