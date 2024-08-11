УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Що більше вдасться взяти шматок, то краще": Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини

Альона Вороніна
11 серпня 2024, 04:45
110
Захоплені частини Курської області можна буде використовувати як розмінну монету в перемовному процесі, коли РФ буде готова сідати за стіл переговорів.
'Що більше вдасться взяти шматок, то краще': Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини
Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини/ коллж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, УНІАН

Події в Курській області можуть затягнутися надовго, можливо навіть до кінця війни. Курщина стане зоною активних бойових дій, і українським військам звідти ні в якому разі не можна йти, адже присутність наших воїнів на російській території нам на користь.

Надалі ці території можна використати як розмінну монету під час переговорів з країною-агресоркою Росією. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Курська область стане зоною активних бойових дій. Звідти кров з носу не можна йти, тому що присутність на російській території нам на користь. Росія ж щосили намагатиметься вибити наші війська зі своєї території. Підуть руйнування, адже росіяни не вміють вести війну по-іншому, крім як молотити вогненним валом, використовуючи тактику випаленої землі. А ми будемо показувати, як росіяни руйнують свої ж населені пункти, знищуючи інфраструктуру Курської області", – зазначив Жданов.

відео дня

Також він додав, що потрібно зберегти контроль над цими територіями до кінця війни, щоб вони стали розмінною монетою у перемовному процесі, коли РФ буде готова вести переговори.

"Крім того, було б непогано, якби наші війська зайшли, наприклад, до Курської та Брянської областей вузькою смугою на 25-30 кілометрів. Щоб трохи розширити просування, адже що більше вдасться взяти шматок, то краще. І зберегти контроль над цими територіями до кінця війни, щоб вони стали розмінною монетою у перемовному процесі, який почнеться тоді, коли Росія буде готова сісти за стіл перемовин на наших умовах", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до штурму у Вовчанську. У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі. В ВМС підтвердили ураження газової платформи РФ у Чорному морі і розкрили деталі операції зі знищення морської платформи.

Крім цього повідомлялося, що армія РФ намагається оточити ЗСУ біля двох населених пунктів. Окупанти планують оточити українських військових біля двох сіл на Луганщині та Донеччині.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області. Якщо Путін через події на Курщині схопиться за ядерний кийок, такий крок обернеться проти РФ, бо ніхто не захоче бачити наслідки ядерного удару в центрі Європи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Олег Жданов Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

"Що більше вдасться взяти шматок, то краще": Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини

"Що більше вдасться взяти шматок, то краще": Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини

04:45 Україна
Росія атакувала Україну КАБами та БпЛА: в Харкові та Сумах прогриміли вибухи

Росія атакувала Україну КАБами та БпЛА: в Харкові та Сумах прогриміли вибухи

00:14 Україна
Поступилася у фіналі: Коляденко завоювала срібло у вільній боротьбі на Олімпіаді-2024

Поступилася у фіналі: Коляденко завоювала срібло у вільній боротьбі на Олімпіаді-2024

23:12 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Що таке яйце Колумба : тлумачення зовсім просте, але його знають одиниці 3755

Що таке "яйце Колумба": тлумачення зовсім просте, але його знають одиниці

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild 3622

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

Заради захисту Курська: РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту - ISW 2988

Заради захисту Курська: РФ готова пожертвувати однією ділянкою фронту - ISW

Він уже в Москві : Путін може готувати заміну для Герасимова - хто очолить Генштаб РФ 2840

"Він уже в Москві": Путін може готувати заміну для Герасимова - хто очолить Генштаб РФ

Останні новини

06:10

Удари по Україні на початку серпня: що задумали росіяни

05:55

Ребус для тих, у кого зір яструба: треба за 6 секунд знайти помилку на годиннику

05:48

Гороскоп на завтра 12 серпня: Дівам - цікаве повідомлення, Рибам - неймовірні речі

04:45

"Що більше вдасться взяти шматок, то краще": Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини

03:42

Путін може здатися і погодитися на переговори про мир: Жданов назвав єдину умову

Чим закінчиться операція в Курській області та чому у Путіна все погано: інтерв'ю зі ЖдановимЧим закінчиться операція в Курській області та чому у Путіна все погано: інтерв'ю зі Ждановим
03:00

Як швидко позбутися бурʼянів: рецепт потужного домашнього засобу

01:38

Дан Балан в Одесі відіграв концерт українською мовою

01:02

Хімія не бере: Отар Кушанашвілі поділився тривожними новинами

00:17

"Ти - все моє життя": Монатік зворушливо звернувся до вагітної дружини

Реклама
00:14

Росія атакувала Україну КАБами та БпЛА: в Харкові та Сумах прогриміли вибухи

10 серпня, субота
23:12

Поступилася у фіналі: Коляденко завоювала срібло у вільній боротьбі на Олімпіаді-2024

22:52

Будуть сяяти чистотою: незрівнянний метод, як відіпрати рушники від жиру та плямВідео

22:43

Вашингтон на зв'язку з Києвом: США хочуть зрозуміти, що відбувається в Курській області

21:38

ЗСУ "витискають війну": Зеленський заінтригував заявою на фоні боїв на Курщині

21:05

Оголошена евакуація 50 населених пунктів і частини Херсона: у Херсонській ОВА зробили заяву

20:16

"Тільки початок": Жданов шокував заявою про розширення операції в Курській області

19:28

Макарони більше ніколи не будуть злипатися: кухар назвав помилку, що псує страву

19:24

Блискавична операція в Курській області може прискорити завершення війни - FP

19:15

"Він уже в Москві": Путін може готувати заміну для Герасимова - хто очолить Генштаб РФ

19:10

Про Курськ та блискучу військову операціюПогляд

Реклама
19:05

Армія РФ намагається оточити ЗСУ біля двох населених пунктів – DeepState

18:43

Не від кількості буряку: від чого насправді залежить колір борщу - відповідь шокуєВідео

18:35

В'їзд у Пороз терміново закрили: ЗСУ, ймовірно, зайшли в село на БєлгородщиніВідео

18:00

Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області – Жданов

17:15

"Ситуація може змінитися": в Міненерго здивували заявою про жорсткі відключення світла

16:44

Що таке "яйце Колумба": тлумачення зовсім просте, але його знають одиниціВідео

16:33

Росія терміново перекидає війська з Криму в Курську область - Кримський вітер

16:06

Не в холодильнику: як правильно зберігати шоколад - стане ще смачнішим

15:52

Як утримати території в Курській області: у США назвали потрібну зброю

15:47

Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі: в ВМС розкрили деталі

15:41

"Атракціон щедрості" закінчився: є 2 сценарії для України після виборів у США – політологВідео

15:15

Загрожує небезпека: Гаррі та Меган намагаються квапливо налагодити стосунки з Королівським двором

15:03

Білорусь стягує війська до кордонів України: в РНБО відповіли на погрози Лукашенко

14:56

Секрети родючості: чим потрібно обов'язково удобрити ґрунт восениВідео

14:50

Джастін Бібер накричав на підлітків, які наблизилися до ньогоВідео

14:28

Хід війни може змінитись: експерт НАТО назвала 5 цілей операції в Курській області

14:22

Шукають підрозділи ЗСУ: окупанти готуються до штурму у Вовчанську - ОТУ "Харків"

14:21

РФ на тлі операції в Курській області терміново вжила заходів щодо Кримського мостуВідео

13:55

Нова сторінка в історії воєн - експерт про збиття вертольотів дронами СБУ на Курщині

13:47

Як виростити фінік із кісточки й отримати шикарну пальмуВідео

Реклама
13:45

Фреймут ошелешила короткою стрижкою

13:34

Замасковані під вантажівку: Іран може надати сотні нових ракет Росії

13:20

"Збили кілька цілей": в Білорусі заявили про атаку з боку України - що відомо

12:58

Далекобійні удари ЗСУ по території Росії: у США назвали головну умову

12:40

Знищили "жирну ціль": стали відомі нові деталі удару по аеродрому в Липецьку

12:17

За даними аналітиків KSE, найбільше на ринку будівельних матеріалів інвестують компанії Kingspan Group, EFI Group та CRH

12:02

До кінця року можна почати деокупацію: Романенко зробив "цікавий" прогноз

11:46

Про це казав Зеленський: стала відома несподівана ціль боїв в Курську - Bild

11:12

Удар окупантів по Костянтинівці: серед загиблих ідентифікували двох дітейФото

11:03

Почервоніють просто на очах: як прискорити дозрівання томатів

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти