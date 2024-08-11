'Що більше вдасться взяти шматок, то краще': Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини

Захоплені частини Курської області можна буде використовувати як розмінну монету в перемовному процесі, коли РФ буде готова сідати за стіл переговорів.

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Жданов сказав, навіщо Україні частина Курщини/ коллж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, УНІАН

Події в Курській області можуть затягнутися надовго, можливо навіть до кінця війни. Курщина стане зоною активних бойових дій, і українським військам звідти ні в якому разі не можна йти, адже присутність наших воїнів на російській території нам на користь.

Надалі ці території можна використати як розмінну монету під час переговорів з країною-агресоркою Росією. Таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Курська область стане зоною активних бойових дій. Звідти кров з носу не можна йти, тому що присутність на російській території нам на користь. Росія ж щосили намагатиметься вибити наші війська зі своєї території. Підуть руйнування, адже росіяни не вміють вести війну по-іншому, крім як молотити вогненним валом, використовуючи тактику випаленої землі. А ми будемо показувати, як росіяни руйнують свої ж населені пункти, знищуючи інфраструктуру Курської області", – зазначив Жданов. відео дня

Також він додав, що потрібно зберегти контроль над цими територіями до кінця війни, щоб вони стали розмінною монетою у перемовному процесі, коли РФ буде готова вести переговори.

"Крім того, було б непогано, якби наші війська зайшли, наприклад, до Курської та Брянської областей вузькою смугою на 25-30 кілометрів. Щоб трохи розширити просування, адже що більше вдасться взяти шматок, то краще. І зберегти контроль над цими територіями до кінця війни, щоб вони стали розмінною монетою у перемовному процесі, який почнеться тоді, коли Росія буде готова сісти за стіл перемовин на наших умовах", – сказав військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до штурму у Вовчанську. У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі. В ВМС підтвердили ураження газової платформи РФ у Чорному морі і розкрили деталі операції зі знищення морської платформи.

Крім цього повідомлялося, що армія РФ намагається оточити ЗСУ біля двох населених пунктів. Окупанти планують оточити українських військових біля двох сіл на Луганщині та Донеччині.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області. Якщо Путін через події на Курщині схопиться за ядерний кийок, такий крок обернеться проти РФ, бо ніхто не захоче бачити наслідки ядерного удару в центрі Європи.

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