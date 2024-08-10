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Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі: в ВМС розкрили деталі

Юрій Берендій
10 серпня 2024, 15:47
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В ВМС підтвердили ураження газової платформи РФ у Чорному морі і розкрили деталі операції із знищення морської платформи.
Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі: в ВМС розкрили деталі
Деталі скоординованого удару ВМС та ГУР / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України завдали удару по морській газовій платформі в Чорному морі, де окупанти розмістили обладнання та військовий персонал. Відповідне відео оприлюднив у Facebook речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, удар було завдано береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС у співпраці з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Дмитро Плетенчук також зазначив, що російські окупанти використовували цю платформу для GPS-спуфінгу, створюючи загрозу для цивільного судноплавства, що Україна не могла дозволити.

відео дня

ЗМІ та соцмережі повідомляли, що на цій платформі окупанти розмістили розвідувальне обладнання та до 40 військових.

Дивіться відео пожежі на газовій платформі в Чорному морі:

Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі: в ВМС розкрили деталі
Фото: скріншот

За даними Плетенчука, за пів доби до удару ворог розмістив на платформі обладнання та військових. Цивільних на платформі не було, і вона не виконувала свій основний функціонал.

"Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗС України – це максимально серйозні чуваки", – підсумував речник Військово-морських сил ЗСУ.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удари по Криму - що відомо про операції Сил оборони в Чорному морі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч з 8 на 9 серпня 2024 року біля населеного пункту Чорноморське в тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили російське судно — швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець".

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що завдяки стратегічним особливостям півострова звільнити Крим буде простіше, ніж Донбас. Він зазначив, що повернути Крим можна через два основні шляхи — Кримський міст і сухопутний перешийок з боку Росії.

6 серпня українським підрозділам "Артан" та Морському центру ГУР МО України вдалося успішно провести операцію з висадки на Тендрівській косі.

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