Армія РФ намагається оточити ЗСУ біля двох населених пунктів – DeepState

Російські окупанти намагаються оточити українську армію біля двох населених пунктів – Стельмахівки (Сватівського району Луганської області) і Піщаного (Покровського району Донецької області).
Про це повідомляють аналітики DeepState. Також аналітики зазначили, що ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці.
Зазначається, що загарбники можуть планувати вийти північніше Красногорівки, щоб після цього наступати на Колесниківку.
"Північніше останнього населеного пункту (Красногорівки – ред.) противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку", — йдеться у повідомленні.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Війна в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до штурму у Вовчанську. У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення.
Також раніше повідомлялося, що Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі. В ВМС підтвердили ураження газової платформи РФ у Чорному морі і розкрили деталі операції зі знищення морської платформи.
Нагадаємо, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області. Якщо Путін через події на Курщині схопиться за ядерний кийок, такий крок обернеться проти РФ, бо ніхто не захоче бачити наслідки ядерного удару в центрі Європи.
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