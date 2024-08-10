Армія РФ намагається оточити ЗСУ біля двох населених пунктів – DeepState

Окупанти планують оточити українських військових біля двох сіл на Луганщині та Донеччині.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-pytaetsya-okruzhit-vsu-vozle-dvuh-naselennyh-punktov-deepstate-10587449.html Посилання скопійоване

Армія РФ намагається оточити ЗСУ біля двох населених пунктів/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російські окупанти намагаються оточити українську армію біля двох населених пунктів – Стельмахівки (Сватівського району Луганської області) і Піщаного (Покровського району Донецької області).

Про це повідомляють аналітики DeepState. Також аналітики зазначили, що ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, в Іванівці та Красногорівці.

Зазначається, що загарбники можуть планувати вийти північніше Красногорівки, щоб після цього наступати на Колесниківку.

відео дня

"Північніше останнього населеного пункту (Красногорівки – ред.) противник спробує після оточення вийти на висоти північніше, що дасть їм нові можливості для подальшого наступу на Колесниківку", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті на Донеччині/ скрін карти DeepState

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що окупанти готуються до штурму у Вовчанську. У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення.

Також раніше повідомлялося, що Сили оборони вразили важливий об'єкт РФ в Чорному морі. В ВМС підтвердили ураження газової платформи РФ у Чорному морі і розкрили деталі операції зі знищення морської платформи.

Нагадаємо, полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області. Якщо Путін через події на Курщині схопиться за ядерний кийок, такий крок обернеться проти РФ, бо ніхто не захоче бачити наслідки ядерного удару в центрі Європи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред