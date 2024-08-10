Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області – Жданов

Якщо Путін через події на Курщині схопиться за ядерний кийок, такий крок обернеться проти РФ, бо ніхто не захоче бачити наслідки ядерного удару в центрі Європи.

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Путін у відчаї, влада РФ запанікувала через ситуацію в Курській області, зазначає Жданов/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Влада країни-агресорки Росії запанікувала через ситуацію в Курській області й нічого не може вдіяти, адже до такого повороту подій ніхто не був готовий. Російський диктатор Володимир Путін дуже сильно нервує через це, на що вказувала його поведінка на нараді з російським урядом і силовиками.

У владній верхівці РФ почалися паніка і хаос. Про це сказав полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"За фактом Путін, згідно з тим, що прописано в Конституції РФ, уже зобов'язаний застосувати всі сили і засоби для відновлення територіальної цілісності та суверенітету своєї держави. Конституція безпосередньо від нього цього вимагає. Але Путін, судячи з його поведінки на нараді з урядом і силовиками, коли він не міг впоратися зі своїми руками і помітно нервував, до такого кроку не готовий", – зазначив Жданов. відео дня

За словами експерта, влада країни-агресорки Росії поки що нічого не може вдіяти з цією ситуацією, адже такого ніколи не було.

"У стані противника крики і паніка. Хаос. Російська влада поки що нічого не може вдіяти з цією ситуацією, адже такого ніколи не було. Чим відповідати – не знає. І те, що Путін не схопився за ядерний кийок – це дуже показово. Він у відчаї і не знає, що надалі робити. Подивимося на подальший розвиток подій. Але я думаю, що якщо Путін схопиться за ядерний кийок, підуть уже справжні санкції. Які, думаю, підтримають уже й Індія з Китаєм. Тому що ніхто не захоче бачити наслідки застосування ядерного удару в центрі Європи", – зазначив військовий експерт.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що США "дали добро" на операцію у Курській області – у Пентагоні зробили заяву. Україна на тлі подій у прикордонному регіоні РФ просить Сполучені Штати дозволити завдавати ударів ATACMS.

В ISW описали 4 можливі сценарії реакції Росії на операцію в Курській області. Те, який саме із цих сценаріїв будуть готові задіяти російські окупанти, залежатиме від оцінки військовим командуванням РФ серйозності ситуації.

У The Guardian зазначали: операція в Курській області показала, що РФ не така сильна, як здається, її "червоні лінії" є просто словами. Ситуація на Курщині підриває авторитет Росії і показує її слабкість перед міжнародною спільнотою.

Також раніше в CNN розкрили, для чого ЗСУ прорвались під Курськом. Аналітики зазначили, що зовнішня політика Заходу є мінливим звіром, який постійно виснажується.

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