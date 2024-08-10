Шукають підрозділи ЗСУ: окупанти готуються до штурму у Вовчанську - ОТУ 'Харків'

Російські окупаційні війська готуються до штурмових дій у Вовчанську на півночі Харківської області. Загарбники перегрупували штурмові загони. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.
За їхніми словами, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Окупанти продовжують атакувати позиції українських військових.
"У Вовчанську ворог в рамках підготовки до проведення штурмових дій здійснив перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку, а також проводить внутрішню ротацію особового складу в підрозділах 138-ї окремої мотострілецької бригади", - йдеться у повідомленні.відео дня
Також зазначається, що на напрямку Козача Лопань – Золочів окупанти посилили повітряну розвідку дронами, шукаючи підрозділи ЗСУ.
"У районі Вовчанська протягом минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Від початку цієї доби Сили оборони відбили одну атаку ворога", - підкреслили в ОТУ "Харків".
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Бої у Вовчанську - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, армія країни-агресорки РФ не відмовляється від своїх намірів захопити Вовчанськ в Харківській області. Окупанти провели ротацію в районі міста. Зокрема, перекинули новий підрозділ з Луганської області.
У пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Харків" вже повідомляли, що під час одиночного переміщення росіяни також намагаються накопичити особовий склад у підвальних приміщеннях, аби наступати на позиції українських оборонців.
Крім того, раніше, бійці Сил оборони України під Вовчанськом на півночі Харківської області завдали серйозних втрат 83-й Окремій десантно-штурмовій бригаді РФ. Тепер окупантів або доукомплектовуватимуть, або виведуть із району бойових дій, оскільки вони втратили боєздатність.
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