Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді з'явився законопроєкт, подробиці

Руслана Заклінська
25 серпня 2025, 12:51
81
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 25 років.
Виїзд за кордон до 25 років / Колаж: Главред, фото: ДПСУ

Головне:

  • У Раді зареєстрували законопроєкт про виїзд за кордон чоловіків до 24 років
  • Мета - усунути обмеження усунути обмеження для молоді 17–25 років, які не підлягають мобілізації

У понеділок, 25 серпня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам до 25 років. Документ має усунути обмеження на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову. Про це йдеться у проєкті закону №13685.

Ініціатором документа став народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський разом із групою парламентарів.

Як пояснюють ініціатори законопроєкту, чоловіки віком від 17 до 25 років, які пройшли базову військову підготовку або службу, не підлягають мобілізації. Проте наразі ці громадяни не можуть вільно виїжджати за межі України, окрім студентів.

Автори законопроєкту наголошують, що через чинні обмеження багато молодих людей, які працюють або навчаються за кордоном, не можуть повернутися додому вже понад три роки

"Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах", - пояснили автори законопроєкту.

Хто має право на виїзд зараз

Наразі винятки для виїзду за кордон передбачені лише для контрактників віком до 25 років та студентів українських вишів віком 18–22 років, які беруть участь у програмах академічної мобільності. Інші молоді чоловіки, навіть якщо вони фактично не підлягають мобілізації, не можуть вільно перетинати державний кордон.

Які українці можуть проходити службу за місцем проживання
Які українці можуть проходити службу за місцем проживання / Главред - інфографіка

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт передбачає доповнення закону "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" таким чином, що обмеження на виїзд не поширюватимуться на призовників і військовозобов’язаних, які у поточному чи наступному році ще не досягли віку призову під час мобілізації.

Крім того, стаття 11 закону, яка дозволяє військовослужбовцям виїжджати на загальних підставах, доповнюється формулюванням "якщо інше не встановлено законом".

Кому пропонують дозволити виїзд за кордон

Народний депутатй член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко зазначив, що дозвіл на виїзд стосується лише тих, хто навчається або вступає на денну форму у вищих навчальних закладах. Він вважає, що ініціатива спрямована на те, щоб дати можливість юнакам, які виїхали у 17 років і після повноліття не можуть повернутися, відвідувати Україну хоча б на літні канікули.

"Можливо, згодом вони вирішать залишитися в Україні. Це їхнє право... Тільки навчання. Інших варіантів нема і не передбачається", - наголосив Федієнко у коментарі "Київ 24".

Нагадаємо, президент Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молоді від 18 до 22 років. За його словами, така ініціатива дозволить відчути більше свободи, більше впевненості українським родинам.

Також речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що заброньовані від мобілізації чоловіки теж можуть виїжджати за кордон, хоча серед них є окремі винятки.

Як повідомляв Главред, жінок із медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставитимуть на військовий облік без їхньої особистої присутності. На цьому фоні виникло питання, чи можуть вони виїжджати за кордон. Адвокат підтвердив, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою можуть і надалі вільно виїжджати за межі України, адже автоматичне взяття на облік не обмежує це право.

Про джерело: Верховна Рада України

Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді з'явився законопроєкт, подробиці

