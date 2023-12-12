Година без зв'язку - величезні збитки: нардеп про наслідки атаки на "Київстар"

Що понесе за собою масштабний збій в мережі "Київстар".

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Нардеп про наслідки атаки на "Київстар" / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікімедіа

У зв'язку з масштабним збоєм в мережі "Київстар" в Україні 24 мільйони людей залишилися без зв'язку. Про це повідомила народний депутат Вікторія Гриб.

За словами народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, кожна година без зв'язку несе за собою "величезні збитки". Вона заявила, що збій в роботі оператора демонструє ні що інше, як "тотальну вразливість" телекомунікаційної інфраструктури. Вся справа в тому, що через збій в мобільній мережі почалися збої в банківських сервісах, терміналах і банкоматах, для роботи яких також використовується мобільна картка.

Вікторія Гриб додала, що " Київстар " - це найбільша інфраструктура зв'язку, якою користуються, щонайменше, 24 мільйони абонентів. У зв'язку з цим, навіть найменший збій - це завжди збитки для країни.

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"Для бізнесу навіть година без зв'язку — це величезні збитки. Я вже мовчу про неможливість викликати швидку або поліцію, або ж рятувальників у прифронтових регіонах", - написала Гриб.

Як наслідок, депутат Вікторія Гриб закликає почати серйозно розслідувати кібератаку і зробити висновки з ситуації, яка склалася в Україні, оскільки кібернетика - це структура, яка знаходиться поряд з енергетикою.

Масштабний збій в роботі Київстар

Нагадаємо, рано вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора Київстар стався масштабний збій. Абоненти заявляють про відсутність мережі. При спробі додзвонитися чують відповідь"мобільна мережа недоступна". "Ліг" навіть офіційний сайт компанії Київстар.

Потім стало відомо, що частина банкоматів, POS-терміналів та інформативно-платіжних терміналів Ощадбанку не працюють через збій в роботі сервісів Kyivstar.

Також, у Міністерстві цифрової трансформації роз'яснили, чому національний роумінг став недоступним після збою в роботі мережі оператора Київстар. Причиною недоступності нацроумінгу стала неможливість передачі мережею Київстар інформації про їх абонентів іншим операторам.

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