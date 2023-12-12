'Людей їм не шкода': в ЗСУ розкрили деталі масованого наступу росіян

Протягом останніх двох діб російські війська відновили масштабні атаки в районі Авдіївки та Мар'їнки. На Луганщині та під Бахмутом також відзначено переміщення резервів ближче до лінії фронту. Росіяни продовжують наступальні дії без жалю до втрат серед власних військових. Про це начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі "Суспільне.Спротив".
"Минула доба характеризувалася складними погодними умовами. Падав дощ, була мінусова температура, це все відразу намерзало. Можете собі уявити, тобі треба стояти на посту, на тебе падає дощ який одразу замерзає і ви перетворюєтесь у суцільну льодяну шкарлупу, і зброя і комплект? Ще росіяни лізуть своїм штурмовими групами", — розповів Володимир Фітьо.
Володимир Фітьо зазначива, що на Лимано-Куп'янському напрямку окупанти зазнали великих втрат. Зокрема, було знищено 189 російських окупантів та 17 одиниць військової техніки.
Він додав, що в районі Бахмуту російські війська нанесли 213 ударів з артилерії та 14 ударів дронами-камікадзе. Водночас, втрати росіян на цьому напрямку складають: 81 окупант, 13 одиниць техніки, з них 2 БТР-80.
"Зараз армія РФ підтягнула резерви до лінії зіткнення та активно намагається наступати по всіх напрямах, роблячи ставку на піхоту. Людей їм не шкода. Техніку вони все ж таки бережуть", — наголосив Фітьо.
Наступ росіян на сході
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що останні 2 дні противник розпочав широкомасштабні наступальні дії, використовуючи бронетехніку відразу на кількох напрямках.
Глава Авдіївської військово-адміністративної влади Віталій Барабаш повідомив, що протягом двох останніх днів російські окупанти активно використовують бронетехніку в районі Авдіївки.
Як йдеться у звіті ISW, 11 грудня російські війська продовжували наступ на напрямку Куп'янськ-Сватове-Кремінна і змогли здійснити невелике просування на південний схід від Діброви (7 км на північний захід від Кремінної).
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