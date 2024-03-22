Ціни на пальне та алкоголь різко злетять: Кабмін пропонує підвищити акцизи

В Україні планують збільшити розмір ставок акцизного податку для алкоголю та пального, щоб привести їх у відповідність з нормами ЄС.

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В Україні підвищаться ціни на бензин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабмін на своєму засіданні схвалив законопроект, яким підвищується акциз на паливо. Нардепи планують з 1 липня підвищити акцизи на алкоголь і бензин, щоб привести їх у відповідність з нормами ЄС. Про це повідомили представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук та Мінфін України.

"Перегляд акцизів обумовлено необхідністю наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, що є наразі актуальним з огляду на отримання Україною статусу країни-кандидатки на членство у ЄС", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

На засіданні Кабмін схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку". Згідно з ним, в Україні планують збільшити розмір ставок акцизного податку для алкоголю та пального. Цього року акциз на бензин подорожчає на 29,1 євро, дизельне паливо – на 38,1 євро, а скраплений газ – на 3,6 євро за 1 тис. літрів.

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Мельничук пояснив, що законопроєкт пропонує:

дати визначення терміну "проміжні продукти" відповідно до директиви Nº 92/83/ЄЕС;

збільшити розмір ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 гривень за 1 літр (на 3,81 гривні), тобто до рівня розміру чинної ставки на вина ігристі та вина газовані;

встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з урахуванням їх мінімального рівня, передбаченого директивою 2003/96/ЄС, що набуватимуть чинності з 01.01.2028.

Водночас законопроєкт передбачає щорічне збільшення ставок з 1 липня 2024 року до 31 січня 2027 року. У Мінфіні стверджують, що ці заходи мають забезпечити додаткові надходження до держбюджету, які спрямують на підтримку сектору безпеки та оборони:

від операцій з реалізації пального — на 1,6 мільярда гривень у середньому за місяць. З них 1,3 мільярда від акцизного податку та 292 мільйони гривень від податку на додану вартість;

від операцій з реалізації проміжних продуктів — 4,5 мільйона гривень на місяць від акцизного податку (розрахунок зроблено з урахуванням обсягів реалізації, передбачених у Держбюджеті на 2024 рік).

Проте остаточне рішення залежить від того, чи затвердить законопроєкт Верховна Рада.

Що таке акциз? Акц́из — один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов'язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем). Це — найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів. Акциз включається до ціни товару, яку сплачує споживач товару, а його розмір і сума стягуються до державного чи місцевого бюджету, пише Вікіпедія.

Ріст цін в Україні

Як повідомляв Главред, подорожчання бензину та дизельного палива на 10-20 копійок може відбутися цього тижня, хоча на оптовому ринку ціни тримаються стабільними через конкуренцію. Ціни на автогаз також залишаються стабільними, оскільки очікуються поставки дешевого російського ресурсу.

Також за даними Державної служби статистики України, вартість комунальних послуг у країні збільшилася на 12,7% з лютого 2023 до лютого 2024 року. Зокрема, електроенергія подорожчала на 69,7%, а послуги з прибирання сміття та управління багатоквартирними будинками зросли на 4,5% та 4,2% відповідно.

Крім цього, ціни на білокачанну капусту в Україні на 26%, до 8-12 грн / кг. Нестача продукту на ринку, разом зі збільшеним попитом, призводить до подорожчання. Українські виробники пояснюють це сезонними факторами та зменшенням пропозиції некондиційної капусти

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