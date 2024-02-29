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В Україні злітає в ціні популярний овоч: що буде з ціною далі

Єлизавета Бельмас
29 лютого 2024, 21:21
Експерти припускають, що на цьому зростання не зупиниться і фермери будуть піднімати вартість і далі.
В Україні злітає в ціні популярний овоч
В Україні злітає в ціні популярний овоч / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні спостерігається різке зростання ціни на білокачанну капусту. За останній тиждень цей овоч виріс в ціні на 26%, зараз його можна купити за ціною 8-12 грн / кг. про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Згідно з даними аналітиків, представники компаній відзначають нестачу капусти на ринку, що на тлі високої споживчої активності призводить до подорожчання продукту.

"Українські виробники позитивну цінову тенденцію пов'язують насамперед із сезонним фактором. Крім того, пропозиція некондиційної капусти, яка раніше мала негативний вплив на формування цінового рівня, помітно скоротилася, що також сприяє подорожчанню в сегменті білокачанної капусти", - повідомляють у проекті.

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Однак, незважаючи на це, навіть при такому сильному подорожчанні, капуста в Україні в нинішній час на 33% дешевше, ніж в лютому 2023 року.

Експерти не виключають і подальше зростання вартості, оскільки запаси білокачанної капусти в сховищах місцевих господарств продовжують скорочуватися.

Проект EastFruit

EastFruit - це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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