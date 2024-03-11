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В Україні підвищать вартість бензину і дизеля: на скільки зросте ціна

Єлизавета Бельмас
11 березня 2024, 14:42
На окремих АЗС України протягом тижня може зрости ціна на пальне для автомобілів.
В Україні підвищать вартість бензину і дизеля
В Україні підвищать вартість бензину і дизеля / колаж: Главред, фото: УНІАН

Подорожчання бензину і дизельного палива на 10-20 копійок може відбутися протягом поточного тижня. При цьому, оптовий ринок тримає підвищення вартості на місці завдяки великій конкуренції. Про це повідомили в редакції Delo.ua.

При цьому збільшення цін на автогаз стримується тим, що очікуються поставки дешевого російського ресурсу з балтійських терміналів.

Однак навіть незважаючи на те, що країни, які входять до складу ОПЕК+, продовжують скорочення поставок, ціна на нафту минулого тижня все ж знижувалася. Головним фактором цього стало побоювання інвесторів щодо попиту в Китаї.

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Як можуть змінитися ціни

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін стверджує, що тиждень не принесе великих змін на роздрібному ринку. Однак деякі АЗС можуть підвищити ціну в межах 10-20 копійок.

При цьому, для більш істотного зростання цін передумов немає, як і для зниження цін зокрема.

Контракт на транзит газу між Росією та Україною

30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна - Росія - Європейський Союз було підписано новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах.

Домовленості було досягнуто ще 20 грудня, проте підписи було поставлено за добу до припинення колишнього контракту.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими.

За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу в Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати".""

Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів.

Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, яка передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

Паливо в Україні

Як повідомляв Главред, ціни на скраплений газ і бензин продовжують падати через ціни на нафту на світовому ринку і через те, що українські компанії змогли обійти блокаду кордону з боку Польщі і нівелювати дефіцит. Про це в ефірі телемарафону повідомив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

При цьому, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн прогнозує нове зростання цін на паливо в Україні. Паливо в Україні може найближчим часом подорожчати ще на 2 гривні за літр.

До того ж, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не має наміру вести переговори з Росією щодо продовження контракту на транзит російського природного газу після його закінчення наприкінці 2023 року. Однак, якщо європейські партнери виявлять зацікавленість, Україна готова розглянути різні підходи щодо продовження транзиту. Про це він заявив під час прес-конференції.

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АЗС бензин дизель
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