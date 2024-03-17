В Україні виросли тарифи на комунальні послуги: які найдорожчі

Державна служба статистики України повідомила, що в Україні вартість комунальних послуг від лютого 2023 по лютий 2024 року збільшились на 12,7%.
У Держастаті повідомили, що за цей період вартість електроенергії здорожчала на 69,7%. Також здорожчали:
- прибирання сміття – на 4,5%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками – 4,2%;
- утримання та ремонт житла – 3%.
Водночас, водопостачання здешевшало на 0,8%. Однак, вартість деяких послуг не змінилась:
- природний газ;
- гаряча вода та опалення.
Державна служба статистики України
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Підвищення тарифів: що відомо
Нагадаємо, що стало відомо, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію. Вартість електроенергії можуть підвищити, що автоматично змінить ціну обслуговування багатоквартирних будинків, каже Олег Попенко.
В Україні значно зросте один з комунальних тарифів. В Україні у багатьох областях значно зростуть тарифи на воду. У квітні тарифи на воду можуть зрости в середньому на понад 12%, а в липні - більш ніж на 14%.
Держагенство з питань енергоефективності повідомило, чи очікувати підвищення тарифів на світло з 1 квітня. Фіксована ціна може бути переглянута в травні, проте в Міненерго поки що про такі плани не повідомляють.
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