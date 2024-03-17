В Україні виросли тарифи на комунальні послуги: які найдорожчі

У Держстаті повідомили, що за цей період вартість електроенергії здорожчала на 69,7%.

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На скільки здорожчали комунальні послуги / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Державна служба статистики України повідомила, що в Україні вартість комунальних послуг від лютого 2023 по лютий 2024 року збільшились на 12,7%.

У Держастаті повідомили, що за цей період вартість електроенергії здорожчала на 69,7%. Також здорожчали:

прибирання сміття – на 4,5%;

послуги з управління багатоквартирними будинками – 4,2%;

утримання та ремонт житла – 3%.

Водночас, водопостачання здешевшало на 0,8%. Однак, вартість деяких послуг не змінилась:

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природний газ;

гаряча вода та опалення.

Тарифи на комуналку / скріншот: Державна служба статистики України

Державна служба статистики України Держстат України - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується міністром Кабінету Міністрів України. Забезпечує проведення в життя державної політики в галузі статистики, створення і належне функціонування загальнодержавної системи економіко-статистичної інформації на території України, пише Вікіпедія.

Підвищення тарифів: що відомо

Нагадаємо, що стало відомо, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію. Вартість електроенергії можуть підвищити, що автоматично змінить ціну обслуговування багатоквартирних будинків, каже Олег Попенко.

В Україні значно зросте один з комунальних тарифів. В Україні у багатьох областях значно зростуть тарифи на воду. У квітні тарифи на воду можуть зрости в середньому на понад 12%, а в липні - більш ніж на 14%.

Держагенство з питань енергоефективності повідомило, чи очікувати підвищення тарифів на світло з 1 квітня. Фіксована ціна може бути переглянута в травні, проте в Міненерго поки що про такі плани не повідомляють.

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