Газ продовжує дорожчати та зникає з АЗС в Україні: що відомо про кризу пального

Найбільш масово - у половині областей - зник газ у мережі "Привату", а там, де лишився, коштує 39,6 гривень.

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В Україні знакає газ / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels.com

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповів про завершення кризи на ринку автогазу в Україні говорити поки що зарано. Через блокаду польського кордону газ продовжує дорожчати та зникає з АЗС.

"Була в мене ілюзія, що пік кризи на ринку скрапленого газу ми вже пройшли. Але як свідчить свіжий моніторинг ситуації, говорити про це ще зарано", - написав Куюн у Facebook.

Куюн розповів про ситуацію з автогазом в Україні / скріншот: Facebook

За його даними, найбільш масово - у половині областей - зник газ у мережі "Привату", а там, де лишився, коштує 39,6 гривень. Перебої на UPG, Socar, MOTTO, БРСМ та на Авантажі.

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"Причина - блокування польського кордону, через який саме автотранспортом надходило 30% імпорту або біля 25% ринку скрапленого газу", - повідомив Куюн.

Нагадаємо, що на АЗС України рекордно зростають ціни на автогаз. Українські водії кожен день приходять в шок від нової ціни на автогаз. З 6 по 10 листопада ціна на "блакитне паливо" зросла на 1,65 грн.

В Україні різко зростуть ціни на бензин та дизпаливо. За даними звіту, у вересні ціни на паливо підвищилися на 6,2%. Нацбанк прогнозує, що тренд збільшення цін на бензин.

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