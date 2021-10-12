Ціни на продукти, газ та послуги лікарень б'ють рекорди в Україні: що і на скільки подорожчало

пенсіонери / УНІАН

В Україні за січень-серпень 2021 року істотно подорожчали деякі продукти харчування. Також зросли тарифи на воду, електроенергію, газ.

Як повідомили у Державній службі статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-серпні 2021 року становив 106,2%.

Продукти харчування та безалкогольні напої в Україні подорожчали на 7,8%. Істотно зросли в ціні соняшникова олія - на 45% і цукор - на 34,1%. На 12,1-5,1% стали дорожчими фрукти, хліб, продукти переробки зернових, рис, м'ясо і м'ясопродукти, масло, риба і продукти з риби, макаронні вироби, сметана.

Впали в ціні за цей період в Україні тільки овочі - на 15,9% і яйця - на 6,7%.

Читайте такжеВ Україні слідом за газом дорожчає хліб: озвучені нечувані цифриТарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 10,3%. Зокрема подорожчали:

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електроенергія на 36,6%;

каналізація на 18,6%;

водопостачання на 11,8%;

природний газ на 11,1%.

На 3,6% зросли також ціни сфері охорони здоров'я. Так, у січні-серпні 2021 року відбулося подорожчання послуг лікарень на 8,0% та амбулаторних послуг на 7,0%.

Ціни на транспорт зросли на 8,9%. У Держстаті пояснили, що це сталося через подорожчання палива і масел на 23,4%. Проїзд для пасажирів у залізничному транспорті зріс на 19%, автобусах — на 13,1%.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.