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В Україні рекордно підскочили ціни на газ та електроенергію

11 октября 2021, 15:58

Найбільше зростання стартової ціни було зафіксовано на ресурс ПСГ.

Газ ціни
В Україні зростають ціни на газ та електроенергію / Reuters

В Україні середня стартова ціна природного газу на Українській енергетичній біржі знову зросла, ресурс у підземних сховищах газу станом на 8 жовтня істотно подорожчав.

Як говориться в огляді ринку природного газу, в минулу п'ятницю середні стартові ціни всіх ресурсів були вище аналогічного показника понеділка. Найбільше зростання стартової ціни було зафіксовано на ресурс ПСГ.

Зростання цін на газ: що відомо

"Станом на 8 жовтня середня стартова ціна на продаж становила 40 092 грн, що на 8% більше ціни 4 жовтня", - йдеться в повідомленні.

На Українській енергетичній біржі торгували ресурсом жовтня, листопада та грудня. Загалом, минулого тижня заявки на купівлю та продаж природного газу формували 8 компаній, серед них - Нафтогаз Трейдинг, Крафт Енерджі, Укренергоекспорт.

Найвищі стартові ціни були зафіксовані в середу, 6 жовтня: 47,5 тис .грн за ресурс жовтня, 46,9 тис. грн за ресурс листопада, майже 50 тис. грн за ресурс грудня і в 42,9 тис. грн за ресурс в ПСГ.

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На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки у всіх сегментах, в ГТС і ПСГ. Всього протягом тижня реалізовано 164 тис.кубометрів у внутрішньодобовому ринку в ПСГ, де остання котирувальна ціна склала 44 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

На європейських хабах ціна газу продемонструвала тенденцію до зростання в середині тижня і до спаду в кінці. Найнижчі котирування спостерігалися на хабі TTF: 92,77 Євро/МВт-год станом на 8 жовтня. На інших хабах спотова ціна була вищою - до 100,88 Євро / МВт - год в TGE / POLPX.

Як змінилися ціни на електроенергію

Рекордні ціни на вугілля і природний газ призвели до істотного зростання вартості електроенергії в Україні, повідомляє видання ExPro з посиланням на дані ДП Оператор ринку.

"Зростання цін на електричну енергію відбувається внаслідок зростання цін на енергоресурси, зокрема, вугілля і природний газ. Еталонна ціна енергетичного вугілля API2, станом на 11 жовтня, становить $230 за тонну, а ф'ючерсні ціни на природний газ Month Ahead (ресурс листопада) на нідерландському TTF за даними торгів становлять €85/MWh (1000 доларів/тис.куб. м)", – зазначає видання.

Так 12 жовтня середньозважена ціна на ринку на добу вперед в ОЕС України досягла 3331 грн/МВт-год.

Зокрема, ціна базового навантаження на 12 жовтня досягла 3076,04 грн/МВт-год, а в пікові години – 3995,83 грн/МВт-год.

Найнижчі ціни на РДН в ОЕС за добу поставки 12 жовтня сформувалися на 03:00-06:00 – 773 грн/МВт-год.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні газопостачальні компанії опублікували нові місячні тарифи, які почнуть діяти з жовтня 2021 року.

Місячні тарифи на жовтень зросли у ряду постачальників.

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ціна газу новини України ринок електроенергії
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