Ціни на газ для українців знову змінили: де та які тарифи

В Україні знову змінилися ціни на газ / Фото pixabay.com

Газопостачальні компанії оновили ціни на "блакитне паливо" для населення, і станом на 27 жовтня відразу сім постачальників в різних областях знизили ціни.

Здешевленню річного тарифу сприяло втручання Нафтогазу, повідомляє видання ГазПравда.

Рейтинг вигідних пропозицій від компаній змінився. Зараз він починається з ціни 7,799 гривні за кубометр.

У кого найнижчі ціни

компанія "Енерджі Трейд Груп" (ETG.UA) вказала річний тариф за 1 "куб" 7,799 гривень

компанія Neogas-7,80 гривень

ДП "Евода Трейд" КП Луцькводоканал " - 7,88 гривень

"Черкаси збут" - 7,89 гривень

"Уманьгаз збут" - теж 7,89 гривень

"Газпостачсервіс" - 7,96 гривні (аналогічний тариф у "Нафтогазу")

"Тернопільоблгаз збут" - така ж ціна 7,96 гривні

Для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) - ціна залишається така ж - 7,96 гривні за кубометр, як і було в жовтні.

Який середній тариф

Решта компаній виставили річні цінники від 7,98 до 13,5 гривні за кубометр.

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У більшості випадків вартість не перевищує 9 гривень.

Які найвищі тарифи на газ

Найбільше за газ просять Житомирська обласна енергопостачальна компанія та Херсонська обласна енергопостачальна компанія - по 13,5 гривні за кубометр.

З чим пов'язана корекція цін

"Найменша знижка на кубометрі склала 48 копійок, а найбільша сягнула 2 гривень. Такі зміни стали можливі завдяки старту роботи Ринку в рамках балансуючої групи НАК Нафтогаз України", - зазначила начальник Центру правової підтримки споживачів газу Юлія Чеберяк.

Із жовтня практично весь сегмент поставок газу населенню працює у складі балансуючої групи Нафтогазу, купуючи газ у НАК за однаковою ціною - 7,42 гривні за кубометр. Контракти в рамках балансуючої групи діятимуть до травня 2022-го.

Шантаж Газпромом Європи через запуск СП-2

Проблеми на газовому ринку Європи пов'язують з певними факторами, серед яких виділяють низькі запаси газу в сховищах країн ЄС після холодної зими і позицію Газпрому, який відмовляється від додаткових поставок палива шляхом української газотранспортної системи.

Голова Нафтогазу Юрій Вітренко стверджує, що газова криза в ЄС безпосередньо пов'язана з Газпромом. На цей рік росіяни законтрактували менші обсяги прокачування газу через Україну в Європу, а тепер фактично поставили європейцям ультиматум: або дешевший газ і запуск газопроводу Північний потік-2, або проблеми з поставками палива шляхом української ГТС.

У компанії-операторі ГТС України вважають, що ціни на газ в Європі зросли у зв'язку з діями Газпрому. Росіяни торгуються за більш оптимальні для себе умови запуску Північного потоку-2 - газопроводу, який йде в обхід України.

В Асоціації газової інфраструктури Європи нагадали про те, що найменше газу залишилося в сховищах Австрії. Нідерландів та Португалії. Організація пов'язує кризу з високим попитом на паливо в Євросоюзі минулої зими і дефіцитом поставок скрапленого газу. Однак експерти також вважають, що ситуація на ринку не зміниться незалежно від долі Північного потоку-2.