Ціни на пальне в Україні впадуть: відомо, коли бензин та дизель подешевшають

https://glavred.net/ukraine/ceny-na-toplivo-v-ukraine-snizyatsya-izvestno-kogda-benzin-i-dizel-podesheveyut-10757558.html Посилання скопійоване

Що буде з цінами на бензин та дизель

Після новин про розблокування Іраном Ормузької протоки, розпочалося різке падіння світових цін на нафту та нафтопродукти. Український ринок також вже почав демонструвати перші ознаки здешевлення. Про це розповів директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в коментарі РБК-Україна.

За його словами, вітчизняні оператори ринку вже почали переглядати вартість ресурсу на стелах. Зокрема, близько десяти мереж так званого другого ешелону знизили ціни на бензин та дизельне пальне.

відео дня

Він зауважив, що тенденція до зниження цін спостерігається вже кілька днів, проте через психологічні особливості споживачі часто помічають лише здорожчання.

"Насправді ж ринок оперативно реагує на світові тренди, і якщо падіння котирувань буде стабільним, темпи здешевлення в Україні будуть так само високими, як і під час нещодавнього зростання", - наголосив Куюн.

Експерт додав, що попри оптимістичні новини, водіям не варто чекати на обвал цін на АЗС вже наступного ранку.

"Ціна буде знижуватись. Але от сьогодні впала на 10% ціна, вона не впаде завтра на 10%, і післязавтра не впаде. Тому що вже є дорогі запаси, які закупили на піку ціни", - пояснив він.

Куюн підкреслив, що саме необхідність реалізувати дорогий ресурс стримує власників АЗС від різких кроків, тому вартість пального на заправках буде знижуватися крок за кроком, синхронно з вичерпанням попередніх партій пального.

"Тому ціна на пальне буде падати, я думаю, максимально швидко, наскільки це буде дозволяти ситуація. Всі цього хочуть", - підсумував експерт.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев говорив, що найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори. За таких умов передумов для здешевлення пального немає.

Прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко заявляла, що вже фіксується стале зниження котирувань на провідних біржах, що має відобразитися на внутрішніх цінах на пальне.

Водночас, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський попереджав, що вартість палива може різко змінюватися через глобальні фактори та політичні заяви. Коливання цін на нафту можуть відбуватися буквально протягом одного дня, що безпосередньо впливає на вартість палива.

Про персону: Сергій Куюн Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред