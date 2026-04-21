Ціна зросла майже на 100 гривень: в Україні стрімко подорожчав популярний овоч

У супермаркетах спостерігається подорожчання порівняно з березневими показниками.

Ціни на помідори в супермаркетах б'ють усі рекорди

Головне:

В Україні подорожчали помідори

Найбільше за останній місяць подорожчали рожеві помідори

Ціни на помідори перевищили 240 гривень за кілограм

В Україні ціни на помідори встановили новий рекорд. Станом на 21 квітня у супермаркетах зафіксовано найбільшу за останні 9 років середню ціну на помідори різних сортів.

Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У порівнянні з середніми показниками за березень, сьогодні усі сорти помідорів коштують більш як на 50 гривень дорожче.

Як супермаркети переписали ціни на помідори

Червоні помідори, які у березні коштували 180,70 гривні за кілограм, тепер продають у супермаркетах по 241,94 гривні.

Ще помітніше подорожчали рожеві помідори. Ціна на них минулого місяця становила 253,63 гривні. Сьогодні ж кілограм таких помідорів обійдеться покупцям у 348,43 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Помідори "сливка", які у березні коштували 205,62 гривні за кілограм, на полицях супермаркетів тепер продають в середньому по 264,50 гривні.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні ціни на продукти продовжують зростати. Не виключенням є і вершкове масло, яке тепер коштує помітно дорожче, ніж минулого місяця.

Раніше повідомлялося, що в Україні вже третій тиждень поспіль зростають ціни на моркву. Подорожчанню сприяє стрімке скорочення пропозиції коренеплодів середньої та високої якості.

Напередодні стало відомо, що у найближчі місяці в Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. Найбільш помітно можуть подорожчати молочні продукти та овочі.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

