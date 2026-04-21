Ціна зросла майже на 100 гривень: в Україні стрімко подорожчав популярний овоч

Головне:
- В Україні подорожчали помідори
- Найбільше за останній місяць подорожчали рожеві помідори
- Ціни на помідори перевищили 240 гривень за кілограм
В Україні ціни на помідори встановили новий рекорд. Станом на 21 квітня у супермаркетах зафіксовано найбільшу за останні 9 років середню ціну на помідори різних сортів.
Про це свідчать дані на сайті Мінфін. У порівнянні з середніми показниками за березень, сьогодні усі сорти помідорів коштують більш як на 50 гривень дорожче.
Як супермаркети переписали ціни на помідори
Червоні помідори, які у березні коштували 180,70 гривні за кілограм, тепер продають у супермаркетах по 241,94 гривні.
Ще помітніше подорожчали рожеві помідори. Ціна на них минулого місяця становила 253,63 гривні. Сьогодні ж кілограм таких помідорів обійдеться покупцям у 348,43 гривні.
Помідори "сливка", які у березні коштували 205,62 гривні за кілограм, на полицях супермаркетів тепер продають в середньому по 264,50 гривні.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні ціни на продукти продовжують зростати. Не виключенням є і вершкове масло, яке тепер коштує помітно дорожче, ніж минулого місяця.
Раніше повідомлялося, що в Україні вже третій тиждень поспіль зростають ціни на моркву. Подорожчанню сприяє стрімке скорочення пропозиції коренеплодів середньої та високої якості.
Напередодні стало відомо, що у найближчі місяці в Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. Найбільш помітно можуть подорожчати молочні продукти та овочі.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред