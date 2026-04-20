Удар по гаманцях українців: ціна на популярний молочний продукт б'є рекорди

Анна Косик
20 квітня 2026, 14:04
Базовий продукт несподівано подорожчав до рекордних показників.
Супермаркети переписали ціни на вершкове масло

  • В супермаркетах подорожчало масло
  • Ціни на масло одного з виробників залишилися стабільними

В Україні ціни на продукти продовжують зростати. Не виключенням є і вершкове масло, яке тепер коштує помітно дорожче, ніж минулого місяця. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Станом на сьогодні, 20 квітня, ціни на масло популярного в Україні виробника зросли на кілька гривень у порівнянні з середньомісячними показниками за березень поточного року.

Як супермаркети переписали ціни на вершкове масло

Пачка масла Селянське 72,5% вагою 200 грамів у супермаркетах в середньому коштує вже 119,33 гривні, хоча ще минулого місяця українці купували її по 113,61 гривні. Зауважимо, що нинішня середня ціна на це масло є найвищою за останні 9 років.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні

Водночас ситуація з вершковим маслом Яготинське 73% відрізняється. Сьогодні у супермаркетах середня ціна на нього становить 116,40 гривні за 200 грамів. Вона тримається ще з березня.

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні почали поступово підвищуватися ціни на торішню білокачанну капусту. Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції на тлі зростання попиту.

Раніше повідомлялося, що на українському ринку зафіксовано різке здешевлення тепличних огірків. Ключовим фактором стало збільшення обсягів збору врожаю в тепличних господарствах при одночасно стриманому попиті.

Нещодавно стало відомо, що в Україні вже третій тиждень поспіль зростають ціни на моркву. Подорожчанню сприяє стрімке скорочення пропозиції коренеплодів середньої та високої якості.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

