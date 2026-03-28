Доведеться платити більше: у квітні злетять ціни на дві категорії продуктів

Марія Николишин
28 березня 2026, 16:18
Ціни на продукти залежатимуть від обсягів постачання, умов зберігання та логістики.
Подорожчання продуктів в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні зростуть ціни на фрукти та овочі
  • Це станеться через додаткові витрати на зберігання та транспортування
  • Подорожчання складатиме 5-7%

В Україні у квітні подорожчають фрукти та овочі, незважаючи на те, що вартість деяких продуктів впала. Про це Главреду повідомила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" д.е.н. Інна Сало.

За її словами, на формування цін на плодоовочеві істотно впливають обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також істотне здорожчання пального.

Вона додала, що близько 88 % овочів, а також 80 % плодових в Україні вирощується господарствами населення, тому формування ринкової товарної пропозиції та цін суттєво залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики.

Що відбувається з цінами на овочі

Експертка зауважила, станом на березень 2026 року проти кінця лютого 2026 року ціни на овочі борщового набору знизились.

Так, буряк здешевшав до 10,27 грн/кг (-3,7 %), капуста білокачанна – до 10,85 грн/кг (-9,6 %), цибуля ріпчаста – 7,93 грн/кг (-7,4 %), морква – 13,40 грн/кг (-11,3 %). Втім, помітно здорожчала картопля – до 19,20 грн/кг (+20,8 %).

Що відбувається з цінами на фрукти

Водночас у березні 2026 року ціни на плоди об’єктивно необхідного імпорту зросли. Мандарини здорожчали до – 80,80 грн/кг (+4,5 %), лимони – 132,23 грн/кг (+11,1 %), виноград – до 292,03 грн/кг (+4,6%).

Однак ціни на зерняткові плоди вітчизняного виробництва трішки знизилися проти кінця лютого 2026 року – яблука здешевшали до 42,96 грн/кг (-7,2 %).

Якими будуть ціни у квітні

За прогнозом Інни Сало, через додаткові витрати на зберігання та транспортування у квітні 2026 року очікується сезонне здорожчання плодоовочевої продукції: овочів – до 5 %, фруктів – до 7 % проти нинішніх цін.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у квітні в Україні зростуть ціни на хліб. Подорожчання буде зумовлене підвищенням витрат на електроенергію, логістику та оплату праці.

Також відомо, що у 2026 році вартість традиційного великоднього кошика для родини з чотирьох осіб зросла до 1903,19 грн, що на 14,4% більше, ніж торік. Найдорожчими складовими кошика є м’ясні продукти.

Водночас в Україні розпочалася нова хвиля зниження цін на цибулю. Овоч вже продають в середньому на 19% дешевше, ніж на початку минулого тижня.

Про персону: Інна Сало

Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

