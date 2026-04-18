Купують, поки дешевше: вартість базового продукту невпинно йде вгору

Лише за останній тиждень ціни виросли в середньому на 13%.

В Україні подорожчав один овоч

В Україні вже третій тиждень поспіль зростають ціни на моркву. Подорожчанню сприяє стрімке скорочення пропозиції коренеплодів середньої та високої якості. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

"На тлі сформованої ситуації виробники цієї продукції продовжують активно підвищувати відпускні ціни на наявні обсяги", - йдеться у повідомленні. відео дня

Так, наразі морква продається по 7–14 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Водночас нинішні ціни на моркву поки що залишаються на 65% нижчими, ніж у відповідний період минулого року.

Крім того, аналітики сходяться на думці, що тенденція до зростання цін у цьому сегменті збережеться й надалі.

Які продукти можуть подорожчати Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що у найближчі місяці в Україні очікується зростання цін на більшість продуктів харчування. За його словами, найбільш помітно можуть подорожчати молочні продукти та овочі, тоді як м'ясо подорожчає помірно. "Я думаю, що до кінця весни, до сезону великого молока, ціни на молочні продукти можуть підскочити до 10%", - додав він.

Як повідомляв Главред, на українському ринку зафіксовано різке здешевлення тепличних огірків. Ключовим фактором стало збільшення обсягів збору врожаю в тепличних господарствах при одночасно стриманому попиті.

Також в Україні почали поступово підвищуватися ціни на торішню білокачанну капусту. Причиною подорожчання стало сезонне скорочення пропозиції на тлі зростання попиту.

Крім того, в Україні продовжили зростати ціни на тепличні помідори. Основною причиною подорожчання є недостатня пропозиція овочів на внутрішньому ринку.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

