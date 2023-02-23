УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ціль не змінилася: Путін хоче захопити Київ - Зеленський

23 лютого 2023, 22:03
Президент України переконаний, що російський диктатор хоче, щоб Україна втратила свою незалежність.

Володимир Зеленський, Володимир Путін, фото Києва
Путін хоче захопити Київ / Колаж фото УНІАН, Офіс президента, скріншот з відео

24 лютого буде рівно рік, як російський диктатор Володимир Путін розв'язав криваву повномасштабну війну проти України. Попри те, що армія РФ не змогла захопити Київ у перші місяці війни, "директор РФ" все ще хоче окупувати столицю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Саме так Зеленський відповів на питання про те, чи знаходиться Київ У небезпеці.

відео дня

"Думаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет", - сказав Зеленський.

Однак він переконаний, що план диктатора буде таким же провальним, як і рік тому.

"Думаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - додав Зеленський.

Президент заявив, що Путін не готовий до нападу на Україну з боку Білорусі, адже армія РФ не має стільки сили, скільки було рік тому. Якщо Путін все ж зважиться на таке, то це стане його "історичною помилкою". Також він вірить у те, що Білорусь не приєднається до путінського наступу.

"Я думаю, що він не готовий. І це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі", - пояснив він.

Якщо ж Білорусь все-таки піде в реальний наступ на Україну, то ЗСУ будуть давати потужну відсіч та витримають цей бій.

Росіяни накопичують авіацію біля кордонів України

Нещодавно видання Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб повідомляло, що країна-агресорка Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише видання, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

Він підкреслив, що Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Тому війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії. Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

Інші новини:

новини Києва війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:26

Рішення для зупинки війни потрібно шукати на світовому рівні – Зеленський

22:03

Ціль не змінилася: Путін хоче захопити Київ - ЗеленськийВідео

21:49

Надання танків Abrams Україні може розтягнутися на рік: у США сказали, що пришвидшить отриманняВідео

21:43

"Вся вульгарна і товста": Ларису Доліну публічно принизив колишній чоловікВідео

21:39

Моніку Беллуччі та Тіма Бертона застукали за палкими поцілунками посеред вулиціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:12

"Мені пощастить": Джонсон планує стати новим генсеком НАТОВідео

20:42

"Земля під ногами росіян палатиме": Кулеба анонсував нові рішення до річниці війниВідео

20:39

Подоляк розніс Путіна через Донбас і заявив про можливість швидко звільнити КримВідео

20:37

Найдорожчий за часів президентства Байдена: Путін намагався підкупити президента США подарункомВідео

Реклама
20:00

Володимир Носов розповів, як криптобіржа WhiteBIT включається в допомогу Україні під час війни

19:58

Ольгу Сумську "заплювали" за сумне фото перших днів повномасштабної війни в Україні

19:53

Favbet Foundation допоміг придбати медичне обладнання для порятунку поранених

19:48

Як відокремити жовток від білка: 4 неймовірно простих способиВідео

19:31

У США припустили передачу Україні новітніх винищувачівВідео

19:23

"Маріуполь вже не є для нас недосяжним": у ЗСУ заінтригували заявою про вибухи в окупованому містіВідео

19:20

Поки йде війна - він живеПогляд

19:12

Розридалася перед росіянами: опухла російська співачка виступила з визнаннямВідео

19:09

"Хочуть, щоб їх екс були нещасливі": Горняк яскраво відреагувала на одруження Остапчука

19:05

В Києві презентували фільм "Свобода у вогні: боротьба України за свободу"

18:47

Який манікюр омолоджує руки після 50 років: 4 яскраві варіанти, що творять диваФото

Реклама
18:36

Вирощуємо соковитий і ароматний кріп на підвіконні: секрети отримання міцних паростків

18:34

Жіночі імена з поганою долею: вони будуть знати, що таке біди і негодиВідео

18:33

Найкращі поєднання сиропів для кави: 10 простих і найсмачніших рецептів

18:32

РФ може запустити 5 хвиль ракет і "натравити" авіацію на міста: аналітик оцінив небезпеку 24 лютогоВідео

18:25

Зеленський відреагував на "мирний" план Китаю щодо війниВідео

18:20

З початку війни діти та ВПО отримали допомогу на суму 520 тис. грн - IDEALE новости компании

18:20

На вихідних Україну накриє аномальна погода: синоптики дали різкий прогнозВідео

17:55

Як відновити колір білим шкарпеткам - найдешевші способи

17:53

Величезне розчарування: відомі британські артисти "відшили" короля Чарльза IIIВідео

17:46

Холдинг TECHIIA заперечує звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок

17:37

"Усе пішло жахливо не так": Путін визнав перед оточенням, що РФ була неготова до війни – Financial TimesВідео

17:27

Еліта РФ не називає Путіна справжнім ім'ям, у нього є "кодове" прізвисько - ексдепутат ДерждумиВідео

17:20

Україна рознесла Китай за вигадки про "контрабанду зброї Заходу"Відео

17:16

Що заборонено робити з хлібом 25 лютого: суворі прикметиВідео

17:11

ВР підтримала законопроект про компенсацію за зруйноване житло: Шуляк розповіла деталі

17:02

Гороскоп на завтра 24 лютого 2023: Овнам – волонтерство, Левам – творчість

17:00

Гороскоп на тиждень 27 лютого - 5 березня 2023: Тельцям - знайомства, Левам - вдалі покупки

16:54

Хто повинен платити на побаченні і чи нормально розділити рахунок навпіл

16:53

Навіщо дачники палять лавровий лист в теплиці: багато хто не здогадується про цей унікальний секрет

16:53

Авріл Лавін кинула нареченого - нещасний дізнався про це зі ЗМІВідео

Реклама
16:38

"Я кричав. А потім через мене пройшли 200 вольт": британець розповів про тортури у російському полоніВідео

16:33

"Я б насилу вислухав": Путін зізнався, що його промова була нудноюВідео

16:28

Секретна розкопка: у Палестині знайшли унікальний свинцевий саркофагВідео

16:18

Головна страшилка з дитинства: чому насправді не можна мочити МантуВідео

16:11

Путініст Газманов по-дитячому зарюмсав через відібране житло в Італії та ЛатвіїВідео

16:09

Били з танків і артилерії: Росія в перші дні війни збивала свої літаки з вертольотамиВідео

15:57

Кейт Міддлтон зганьбилася в клініці, де спробувала спекти млинці для літніхВідео

15:42

В Японії шукають господаря "яйця дракона": величезну кулю викинуло на побережжя

15:42

Путін переслідує дві мети призупиненням участі РФ в ядерному договорі – експертВідео

15:42

Чому не можна стукати по столу 24 лютого: прикмети і що не можна робитиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти