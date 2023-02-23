Ціль не змінилася: Путін хоче захопити Київ - Зеленський

Президент України переконаний, що російський диктатор хоче, щоб Україна втратила свою незалежність.

Путін хоче захопити Київ / Колаж фото УНІАН, Офіс президента, скріншот з відео

24 лютого буде рівно рік, як російський диктатор Володимир Путін розв'язав криваву повномасштабну війну проти України. Попри те, що армія РФ не змогла захопити Київ у перші місяці війни, "директор РФ" все ще хоче окупувати столицю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC.

Саме так Зеленський відповів на питання про те, чи знаходиться Київ У небезпеці.

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"Думаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет", - сказав Зеленський.

Однак він переконаний, що план диктатора буде таким же провальним, як і рік тому.

"Думаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну", - додав Зеленський.

Президент заявив, що Путін не готовий до нападу на Україну з боку Білорусі, адже армія РФ не має стільки сили, скільки було рік тому. Якщо Путін все ж зважиться на таке, то це стане його "історичною помилкою". Також він вірить у те, що Білорусь не приєднається до путінського наступу.

"Я думаю, що він не готовий. І це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі", - пояснив він.

Якщо ж Білорусь все-таки піде в реальний наступ на Україну, то ЗСУ будуть давати потужну відсіч та витримають цей бій.

Росіяни накопичують авіацію біля кордонів України

Нещодавно видання Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб повідомляло, що країна-агресорка Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише видання, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

Він підкреслив, що Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Тому війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії. Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

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