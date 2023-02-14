РФ хоче кинути у бій свою авіацію: літаки та вертольоти стягуються до кордонів з Україною - FT

Страх перед повітряною війною в Україні спонукав партнерів нашої країни зробити пріоритетом швидку доставку систем ППО та артилерійських боєприпасів до Києва.

РФ стягує до кордонів з Україною авіацію для підтримки нового наступу / Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує.

Як пише Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Видання підкреслює, що страх перед повітряною війною в Україні спонукав партнерів нашої країни зробити пріоритетом швидку доставку систем ППО та артилерійських боєприпасів до Києва, щоб відреагувати на зміну підходу російських військ.

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Як зазначається, у вівторок, 14 лютого, на зустрічах з країнами-союзниками, які підтримують Україну, міністр оборони США Ллойд Остін підкреслив загрозу, яку становлять значні військово-повітряні сили Росії, що залишилися.

"Він дуже ясно дав зрозуміти, що в нас мало часу, щоб допомогти українцям підготуватися до наступу, і що вони мають досить специфічні потреби" - сказав високопосадовець адміністрації США.

Він зазначив, що російські сухопутні сили досить виснажені, тож це найкращий показник того, що вони перетворять наступ на повітряний бій.

Водночас, зауважимо, що міністр оборони США Ллойд Остін на прес-конференції у Брюсселі заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

Він підкреслив, що Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Тому війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії.

Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

До слова, нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни-партнери нададуть Україні бойову авіацію. Наразі йде дискусія щодо того, які конкретно літаки отримає Київ. Можливо, поставлять винищувачі F-16, Gripen або інші машини.

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