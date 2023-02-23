'Я б насилу вислухав': Путін зізнався, що його промова була нудною

Промова російського диктатора на Федеральних зборах РФ тривала 2 години. Путін зізнався, що це важко витримати.

Путін зізнався, що не зміг би дослухати свою промову / Фото: сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін зізнався, що сам не зміг би дослухати свою 2-годинну промову, з якою він виступав 21 лютого на Федеральних зборах РФ. Про це він сам сказав під час спілкування з ветеранами 23 лютого. Відео вже розлетілось в Мережі.

Він зазначив, що йому легше говорити, ніж слухати свою нудну промову.

"Все слухати дуже важко, майже 2 години. Я б сам, напевно, насилу все це вислухав, якби довелося слухати. Сказати легше, ніж слухати", - сказав Путін.

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/ Путін зізнався, що не зміг би дослухати свою промову

Промова Путіна 21 лютого

Директор РФ Володимир Путін у вівторок, 21 лютого, виступив зі своїм посланням Федеральним зборам. Він почав розкидатися пропагандистськими звинуваченнями на адресу України і Заходу. Напад на Україну він спробував назвати "боротьбою з нацизмом" і вигадав, нібито Київ нібито сам хотів "напасти на Донбас".

При цьому російський диктатор Путін фактично заявив, що його населенню слід готуватися до тривалої війни. Він розсипався в обіцянках щодо підтримки окупантів, які воюють проти України.

Також диктатор РФ заявив, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) (угода про обмеження ядерних озброєнь між США та Російською Федерацією). Він сказав, що йдеться саме про припинення участі в договорі, а не про вихід з нього.

Радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував послання Путіна Федеральним зборам РФ. Він наголосив, що глава Кремля у своєму зверненні публічно продемонстрував свою неактуальність і розгубленість. Путін показав, що перспективних рішень у нього немає і не буде, "бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови", зазначив представник ОП.

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