У ЗСУ чітко відповіли, чи чекати 24 лютого масованого нальоту російських літаків на Київ

Речник Повітряних сил ЗСУ підкреслив, що 40 російських аеродромів розташовані на різній відстані від кордону України.

Чи буде 24 лютого наліт сотень російських літаків на Київ? / Міноборони РФ

У річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, тобто 24 лютого, країна-агресорка не буде атакувати Київ сотнями літаків. Україна надійно захищає свій повітряний простір. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Багато експертів кажуть про якісь сотні літаків. Ну не буде такого. Так ніхто не воює, це не Друга світова війна", - зауважив Ігнат.

За його словами, 40 російських аеродромів розташовані на різній відстані від кордону України, проте на них розміщене те ж авіаційне угрупування, що й на 24 лютого, хоча час від часу можливі поновлення втрачених літаків.

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"Тому, якщо говорити про масовану атаку на Київ сотнями літаків, то цього не буде", - заявив Ігнат, нагадавши, що українська протиповітряна оборона підсилена новими західними системами, зокрема, і сучасними ПЗРК, і системами Iris-T та NASAMS.

"ППО посилюється і легкої прогулянки в українському небі ніхто не дасть", - додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни накопичують авіацію біля кордонів України

Нещодавно видання Financial Times із посиланням на західних офіційних осіб повідомляло, що країна-агресорка Росія накопичує поблизу кордону з Україною літаки та вертольоти. Таким чином Москва хоче задіяти свою авіацію для підтримки наземного наступу, що пробуксовує. Як пише видання, про накопичення російських літаків та вертольотів стало відомо із розвідданих, які були передані союзниками по НАТО.

Водночас міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Москва вирішила масово не вводити свою бойову авіацію на територію української держави через ефективну роботу української ППО. За словами чиновника, тому окупанти не ризикнули масово вводити свою бойову авіацію в Україну.

Він підкреслив, що Україна провела колосальну роботу над посиленням своєї протиповітряної оборони. Тому війська перехоплюють більшість ракет і безпілотників агресора Росії.

Також він додав, що незважаючи на надання Україні систем ППО, підтримка все ще недостатня, її слід посилити.

Як зазначив авіаексперт Валерій Романенко, використання авіації може обернутися для країни-агресорки Росії величезними втратами. "У Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати. Якщо у них зараз йдуть так звані "м'ясні атаки", коли масою продавлюють нашу оборону, то чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримуємо нові і нові зенітно-ракетні комплекси", - пояснив Романенко.

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