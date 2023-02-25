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"Це найскладніше": журналістка довела Зеленського до сліз

25 лютого 2023, 05:10
Президент ледь зміг відповісти на питання про дружину, дітей та батьків.
Владимир Зеленский
Зеленського довели до сліз одним питанням / Колаж фото Офіс президента, скріншот з відео

Під час великої пресконференції у день річниці повномасштабного вторгнення РФ президент України Володимир Зеленський з неймовірною важкістю відповів на запитання журналістки. У його очах були помітні сльози. Він сам зізнався, що це питання виявилось найскладнішим для нього цього дня.

Останнє питання, яке пролунало на пресконференції, стосувалося його дружини, дітей та батьків. Зеленський щиро відповів про те, як змінилось його особисте життя після початку повномасштабного вторгнення.

"Найскладніше (питання - Главред). Я їх люблю, безумовно, мою дружину. Мої діти - головне для мене. Не часто бачу їх. Батьки, їх зовсім не бачу. Дружиною пишаюсь дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави. Хотілося б, щоб і трішки заради мене, я так жартую. В серці вони всі є. Я вам сказав чесно, що це буде найскладніше, тому не можу вам нормально відповісти", - сказав президент.

відео дня

Він акцентував на важливості того, що його родина перебуває разом з ним і не поїхала з України навіть після початку повномасштабної кривавої війни, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін.

Зеленський гордо заявив, що він пишається не лише своєю дружиною, а й дітьми, бо вони виявились людьми, які не кинули у біді свого тата та державу.

"Головне їх (дітей - Главред) не підвести. Головне, щоб мої діти пишалися мною. Я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. Це дуже важливо для президента держави - колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата. Дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина. Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаюсь, що мені так нескінченно пощастило із сім'єю та державою", - сказав Зеленський.

Головне з пресконференції Зеленського

24 лютого президент України Володимир Зеленський дав велику пресконференцію, приурочену до дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Володимир Зеленський не виключив, що війна може закінчитись вже цього року. Він переконує, що в України є всі шанси для того, що перемогти путінську армію.

"Якщо ми всередині країни будемо залишатися міцним кулаком, а партнери дотримаються усіх термінів, якщо всі ми зробимо свою важливу домашню роботу – неминуча нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я не думаю. Так, я дуже хочу, щоб цього року. У нас для цього є все – мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об’єднали усі сили проти цієї навали", - сказав президент.

Також Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю з ідеями щодо врегулювання війни. Він не назвав його ідеальним, але зазначив, що цей план потребує ще багатьох доопрацювань, бо з деякими тезами Зеленський категорично не погоджується.

Президент особисто планує зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном, що буде на користь обом країнам, вважає Зеленський.

Також він розкрив секрети щодо постачання Україні західних винищувачів F-16. За словами Зеленського, ці літаки готові передати 5 європейських країн: Великобританія, Польща та ще 3 країни.

Зеленський не виключив ймовірність проведення мирних переговорів з РФ, але з путінською Росією він не сідатиме за стіл. Президент заявив, що Україна розгляне таку можливість лише у випадку зміни влади та політики в РФ. Це, на думку Зеленського, може зробити російська еліта, яка перебуває під тиском жорстких санкцій.

Інші новини:

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