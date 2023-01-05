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"Цар - несправжній": дипломат передрік похмуру долю Путіну та Росії в 2023 році

5 січня 2023, 01:40
Якщо у 2023 році надії українців виправдаються і вся територія України буде звільнена, то для РФ і режиму Путіна це закінчиться серйозними наслідками.
Володимир Огризко, розпад Росії
Володимир Огризко спрогнозував, що може очікувати Росію та Путіна / ua.depositphotos.com, Главред

Новий 2023 рік буде досить турбулентним для країни-агресора Росії. З диктатором Володимиром Путіним мало хто захоче спілкуватися в цивілізованому світі, а всередині країни йому можуть почати шукати заміну. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Загальна тенденція зрозуміла, адже в цивілізованому світі у Путіна немає шансів", - сказав він.

Судячи з оцінок українських та зарубіжних фахівців, можна припустити, що 2023 рік для України буде вельми позитивним.

Якщо в 2023 році надії українців виправдаються і вся територія України, включаючи Крим і Донбас, буде звільнена від російських окупантів, то для РФ і режиму Путіна це закінчиться серйозними наслідками.

"Це пов'язано, перш за все, і з тим, що Росією не може керувати цар, який програє десь і щось. Тим більше, коли ступінь істерії, яку він організував через свої ЗМІ, досягла апогею в російському суспільстві", - зазначив Огризко.

"Цар, який обіцяв перемогу за три дні, захоплення всієї України та її приєднання до Росії в якості чергового федерального округу, в очах народу стає несправжнім. А це означає, що йому почнуть шукати заміну", - додав дипломат.

На ситуацію в РФ вплине ще один фактор - санкції проти Росії відчують найболючіше лише в кінці весни - на початку літа наступного року.

"Це буде означати, що дилема "холодильник або телевізор" буде вирішена на користь холодильника, який буде ставати порожнім все більше. Адже очікується, що саме наприкінці весни російська економіка почне шкутильгати на обидві ноги. Тому що доходи, які вона отримувала від ключових статей – продажу нафти і газу – різко зменшаться. Це, в свою чергу, буде означати і зменшення можливостей для утримання соціальної сфери, тому що в Росії в першу чергу будуть забезпечувати силовий блок, а не людей, які знаходяться на низькому рівні економічної захищеності й достатку", - пояснив Огризко.

За словами дипломата, якщо всі ці фактори зійдуться в одній точці, це може призвести до серйозних внутрішніх потрясінь в РФ.

"А оскільки ми розуміємо, що РФ – не моноетнічна країна, і там живуть представники 180 націй і народностей (за різними оцінками), то можна собі уявити, що навіть несуттєвий привід може викликати серйозні внутрішньополітичні катаклізми. Ми, зі свого боку, повинні цьому максимально сприяти на всіх фронтах", - вважає він.

Огризко додав, що Україна повинна пояснювати Заходу, що Росія для нього - загроза, а не партнер.

"Ми повинні пояснювати західним партнерам, що немає різниці між умовними португальцями або адигейцями в їхньому праві мати незалежні держави, якщо так вирішить той чи інший російський народ, позбавлений цього права московськими завоюваннями, репресіями і колоніалізмом. Прогнози - справа невдячна, але якщо аналізувати наявні тенденції, то, найімовірніше, 2023 рік для Росії буде дуже несприятливим", - резюмував він.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996), пише Вікіпедія.

Розвал Росії

Рада Безпеки РФ попередила президента Володимира Путіна про ризики дуже швидкого початку розвалу Росії. Диктатору була представлена відповідна доповідь, деталі якої розкрив Telegram-канал Генерал СВР, який часто ділиться інсайдами з Кремля. На думку експертів при Радбезі РФ, першою на вихід зі складу Росії стоїть Республіка Татарстан.

Російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін заявив, що розпад РФ залежить від декількох факторів. Зокрема, це результат нинішньої війни.

Екскомандувач корпусом американської армії на європейському континенті генерал Бен Ходжес вважає, що Росія може розвалитися у разі поразки у війні проти України, після чого на її території з'являться нові держави.

Глава Міноборони України Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

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