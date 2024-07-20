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Швидких поліпшень не буде: з'явився сумний прогноз щодо відключень світла

Олексій Тесля
20 липня 2024, 04:20
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Міненерго занадто оптимістично заявило про те, що енергоблок АЕС нібито вже запущено, каже Геннадій Рябцев.
електроенергія, відключення
/ Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев прокоментував питання про те, чи варто в Україні чекати на поліпшення ситуації з електропостачанням.

"Якщо не буде цієї аномальної спеки, може тоді буде і поліпшення", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт попередив про те, що протягом найближчого тижня очікувати на поліпшення ситуації не варто.

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"Міненерго, чесно кажучи, занадто оптимістично заявило про те, що енергоблок нібито вже запущено. Насправді, його тільки виводять з ремонту, тому він не може набрати відповідної потужності тільки тоді, коли цього захочуть представники Міненерго", - додав Рябцев.

Хто такий Геннадій Рябцев?

Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що обласні енергопостачальні компанії застосовуватимуть три черги відключень. Зазначається, що до 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

Швидких поліпшень не буде: з'явився сумний прогноз щодо відключень світла
/ Инфографика: Главред

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Геннадій Рябцев відключення світла електроенергія
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