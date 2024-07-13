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В Україні посилюють відключення електроенергії: новий графік на 13 липня

Олексій Тесля
13 липня 2024, 11:40
648
До 14:00 в Україні застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.
світло, вимкнення світла, електроенергія
В Україні нові графіки відключень електроенергії / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні обласні енергопостачальні компанії застосовуватимуть три черги відключень електроенергії в суботу, 13 липня.

Новий графік застосовуватиметься з 14:00 до кінця доби суботи, йдеться в повідомленні національної енергетичної компанії "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що до 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

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"Причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий за прогнозний рівень споживання", - йдеться в повідомленні.

При цьому раніше повідомлялося, що на суботу анонсувалося застосування двох черг відключень одночасно з 6:00 до 19:00, в інші години - трьох черг.

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Алгоритм обмежень

Раніше повідомлялося, що споживачі кожної області поділені на 6 черг. Черга - це група побутових споживачів і бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання в областях відрізняється за обсягом, оскільки залежить від обсягу споживання критичної інфраструктури та кількості промислових підприємств, які імпортують понад 80% обсягу свого споживання.

"Скільки черг застосувати в усіх регіонах одночасно - визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати зараз - визначають обленерго в кожному регіоні", - уточнювали в НЕК.

Умовний графік відключень:

  • 1 черга графіків - 4 години обмежень на добу;
  • 2 черги - 8 годин обмежень на добу;
  • 3 черги - 12 годин обмежень на добу;
  • 4 черги - понад 12 годин обмежень на добу.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко спрогнозував, що дефіцит електроенергії може почати зменшуватися приблизно через 10 днів, коли почне зменшуватися спека. А незабаром можна очікувати менших проміжків відключень світла, однак за умови відсутності нових обстрілів енергетики.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

В Україні посилюють відключення електроенергії: новий графік на 13 липня
/ Инфографика: Главред

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Укренерго відключення світла електроенергія
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