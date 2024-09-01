У медиків важкі поранення і втрата крові: РФ вдарила по лікарях швидкої в Харкові

Бригада екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик, одразу вирушила на місце вибухів.

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У Харкові РФ атакувала медиків швидкої допомоги / Колаж: Главред, Фото: suspilne.media

РФ завдала повторного цілеспрямованого удару по місцю прильоту в Харкові в неділю, 1 вересня, унаслідок чого поранення дістали медики, які прибули для надання допомоги постраждалим під час вибухів.

Як ідеться в повідомленні Суспільного, бригада екстреної медичної допомоги, яка приїхала на виклик, одразу вирушила на місце вибухів перед торговим центром.

Однак майже одразу був другий приліт, відбулося влучання поруч із місцем подій, уламками пошкоджено автомобіль.

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Унаслідок повторного удару РФ лікар, який прибув на місце події, отримав черепно-мозкову травму, фельдшер - перелом гомілки осколком. Стан у фельдшера стабільний, йому нічого не загрожує, його прооперовано. Лікар поки не прийшов до тями, повідомив начальник Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта.

Як уточнив водій "швидкої", його бригада приїхала на виклик для надання допомоги постраждалим від удару РФ.

"І буквально через дві хвилини стався ще один вибух. Ми стояли, де пожежна машина, трохи ближче сюди. Ми ще не встигли нікому надати допомогу. Виклик був сюди. Знову вибух - знову поранені. Осколки влучили в ноги, фельдшеру - в голову, там важкий стан. Втрата крові невелика, але ураження велике. Я цілий. Я був у кабіні", - розповів водій карети швидкої допомоги.

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Вибухи в Харкові 1 вересня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Харкові зафіксовано 10 прильотів РФ. Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова. Президент наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинки російського ракетно-бомбового терору території України.

Пізніше з'явилося відео з моментом удару по Харкову. У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів.

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