"Було отримано під час п'янки": Гіркін розкрив деталі поранення Рогозіна

Російський терорист Ігор Гиркин (Стрєлков) висловився про поранення колишнього глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна.
За його словами, все було не так, як розповідає російська пропаганда.
"Прочитав, що Рогозін заявив про проведення в ресторані "Шеш-Беш" в свій день народження робочої наради, під час якого він і був поранений. Не смію заперечувати істинність цього твердження - пан Рогозін відомий своєю кришталевою чесністю. І йому тепер треба вручити медаль.... Або навіть орден. Адже якби поранення було отримано в рамках пиятики з приятелями - це була б особиста проблема, а то і просто дурість. Але якщо мова про нараду - то все зовсім по-іншому... на роботі постраждала людина!",- іронізує терорист.
Раніше стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Донецьку ввечері 21 грудня прогримів вибух в ресторані "Шеш-Беш" , де відзначав день народження колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Удар по готелю було завдано близько восьмої години вечора.
Колишній глава Роскосмосу отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
"Приліт" стався через 10 хвилин після того, як в ресторані з'явився так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоцінко.
Також повідомлялося, що українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна і передали координати товаришам по зброї. Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.
Читайте також:
- "Остаточно охаміли": Рогозін і Макфол зчепилися через Навального
- Росія вибухнула ядерними погрозами "зрадницькій Європі": Подоляк висміяв слова Рогозіна
- "Найпотужніша в світі ядерна ракета": Рогозін вибухнув погрозами нових випробувань Сармата