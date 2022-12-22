'Бавовна' в ресторані у Донецьку: поранено Рогозіна та одного з ватажків 'ДНР'

"Приліт" стався ввечері 21 грудня через 10 хвилин після того, як в ресторані з'явився так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоцінко.

Дмитро Рогозін поранений / скріншот

У тимчасово окупованому Донецьку ввечері 21 грудня пролунав вибух в ресторані "Шеш-Беш", де всвяткував день народження колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Про "бавовну" повідомив російському пропагандистському ресурсу ТАСС депутат Держдуми Олексій Журавльов. За його словами, удар по готелю було завдано близько восьмої години вечора, коли там було "кілька гостей, охорона Дмитра Олеговича, його соратники".

"Приліт" стався через 10 хвилин після того, як в ресторані з'явився так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоцінко.

Журавльов каже, що всього було три прильоти - "чітко, рівно в готель". Він упевнений, що обстріл вівся за наводкою.

Повідомляється, що Рогозін та його компанія не жили в готелі постійно, а час від часу там зупинялися.

За словами Журавльова загинув один спецназівець. За даними пропагандистського Telegram-каналу Wargonzo, загинули дві людини, п'ятеро - отримали поранення.

Серед поранених і сам Рогозін. Він госпіталізований.

"Поранений у спину. Жити буду. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта", – сказав він RT і додав, що його чекає операція.

Рогозін поскаржився у Telegram, що хтось злив інформацію про те, де були окупанти.

"Це була робоча зустріч, вузьким колом та у спокійній обстановці після повернення з одного з наших добровольчих підрозділів. У цьому готелі ми жили останні місяці, і за 8 років противник жодного разу не обстрілював це місце. Хтось злив інформацію, і близько 19:45 сталося кілька високоточних влучень, у тому числі у місце, де ми знаходилися безпосередньо. Били калібром 120 чи 155 мм. Слідство визначить, звідки і хто", - сказав він.

За даними Telegram-каналу Baza, колишній глава Роскосмосу отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Поранений і Хоценко. Як повідомляє Mash, він отримав поранення лівої частини спини, але від госпіталізації відмовився.

У мережі з'явилося відео з ресторану "Шеш-Беш" після вибуху.

Ресторан "Шеш-Беш" після вибуху / скріншот

Помічник Рогозіна заявив, що удар по ресторану в Донецьку було завдано 155-міліметровою самохідною французькою артилерійською установкою Caesar. За даними Wargonzo, характер руйнувань може також свідчити про те, що прицільний удар був нанесений точковою реактивною артилерією або далекобійним снарядом Excalibur.

Як повідомляв Главред, увечері 19 грудня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в різних районах міста прогриміли два потужні вибухи в місцях базування російських окупантів.

Раніше на Запоріжжі було одразу знищено щонайменше три місця концентрації російських військових.

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