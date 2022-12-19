"Думати треба, якщо "коксом" залишки мізків не винесло": Гіркін накинувся на Путіна і його радників

За його словами, Путін повинен був відреагувати на "бавовну" в прикордонних населених пунктах РФ, а не на перемогу Аргентини на ЧС.

Гіркін накинувся на Путіна і його радників / скріншот

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) обурився тим, що російський диктатор Володимир Путін привітав президента Аргентини з перемогою на Чемпіонаті світу в Катарі.

За його словами, Путін повинен був відреагувати на "бавовну" в прикордонних населених пунктах РФ.

"Ще раз питання про адекватність радників президента: Путін не висловив ні слова співчуття загиблим в Бєлгороді і Донецьку, але - в той момент, коли лікарня ім. Калініна ще палала - поспішив привітати аргентинського президента з перемогою в світовому шоу, званому "чемпіонатом світу з футболу". "Розстановка пріоритетів", так би мовити...", - заявив незадоволений Гіркін.

Стрєлков вважає, що у всьому винні радники Путіна.

"Від самого Путіна я вже давним-давно нічогісінько не чекаю - з ним все ясно теж гранично давно. Але радники зобов'язані думати, бо від їх мізків залежить (в тому числі) і їх майбутнє становище. Якщо Безенчук "гигне" тим чи іншим способом (не обов'язково фізично) - то з ним "накриється" і країна. А разом з президентом і країною - становище, комфорт і доходи тієї частини його радників, хто ще не завербований іноземними розвідками... та й тих, хто завербований - теж (навіщо вони будуть потрібні в якості шпигунів після падіння "шефа"?) Так що думати треба... якщо "коксом" залишки мізків ще не винесло", - обурився Гіркін.

Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) раптово накинувся з критикою на російського диктатора Володимира Путіна. У приклад йому він поставив президента України Володимира Зеленського, якого ненавидить і бажає йому смерті. За його словами, саме колишній комік проявив себе у війні краще, ніж Путін.

Також повідомлялося, що колишній ватажок терористів "ДНР" побоюється того, що російська система ППО не впорається з ударами ЗСУ. За його словами, причиною цьому стане нестача засобів протиповітряного захисту по лінії фронту.

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