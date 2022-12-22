Подробиці вибуху в Донецьку: Рогозіна "вирахували" прикордонники

Українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна і передали координати товаришам по зброї.

Дмитро Рогозін отримав поранення в результаті вибуху в Донецьку / antiseptic.livejournal.com

Стали відомі подробиці вибуху в ресторані Донецька, в результаті якого постраждав колишній глава Роскосмосу РФ Дмитро Рогозін.

Українські прикордонники встановили місце перебування Рогозіна і передали координати товаришам по зброї. Про це йдеться в повідомленні ДПСУ.

Прикордонники підкреслили, що нагадали росіянину, що порушення державного кордону України тягне за собою відповідальність.

"Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Рогозін Д.незаконно перетнув український кордон і знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області. Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ додали, що закликають росіян не порушувати українське законодавство, адже відповідальність для порушників обов'язково настане.

Поранення Рогозіна в результаті вибуху

Раніше стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Донецьку ввечері 21 грудня прогримів вибух в ресторані "Шеш-Беш" , де відзначав день народження колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Удар по готелю було завдано близько восьмої години вечора.

Колишній глава Роскосмосу отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

"Приліт" стався через 10 хвилин після того, як в ресторані з'явився так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоцінко.

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