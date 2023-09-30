"Була цікава нарада": Буданов розповів деталі планів РФ щодо захоплення Харкова

За два тижні до початку вторгнення російські військові провели нараду, на якій обговорювали підготовку вторгнення.

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Загарбники припускали опір лише окремих людей у Харкьові / Колаж: Главред, фото: УНІАН

На початку повномасштабного вторгнення російські окупанти розраховували на опір кількох людей. Захоплення міста Харків мало для них принципове значення. Подробиці планів РФ розкрив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Так, за словами глави ГУР, за два тижні до початку вторгнення російські військові провели нараду, на якій обговорювали підготовку вторгнення.

"Там їх повинні були зустрічати і тут виключно якісь окремі люди могли десь там зі зброєю щось кудись в ту сторону вистрілити, але що таке окрема людина... За два тижні до початку цих подій була одна цікава нарада, на якій вкотре розпочали дискусію, чи все готово. І почалася певна невпевненість, що там всі так вже сильно чекають російських військових. І було порушено питання: "А куди витрачалися кошти стільки років?". На наступній нараді сказали: "Знаєте, там все готово, треба заходити", - розповів Буданов в документальному проекті Дмитра Комарова Рік. Харківщина.

Глава ГУР додав, що російські чиновники розікрали більшу частину грошей, виділених на підготовку грунту для російського вторгнення в Україну. На інформаційну підготовку гроші іноді йшли, проте не на все інше.

"На інформаційну (підготовку, – ред.) вони десь ще йшли (кошти, - ред). На все інше – вибачте", - додав Буданов.

У свою чергу, командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що Харків для ворога завжди був принципово важливим. Історично росіяни завжди зазіхали на Слобожанщину та її промисловий центр, де сконцентрована велика кількість високотехнологічних підприємств. До того ж це місто є культурним центром.

За словами Сирського, для України Харків також має важливе значення, тому наші війська потужно тримали оборону. Захисники вистояли і росіяни не захопили місто, хоч і окупували частину області. Однак восени 2022 року ЗСУ і звідти вибили ворога.

Дивіться відео - Фільм Дмитра Комарова "Рік. Харківщина":

Як повідомляв Главред, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірні терміни війни РФ проти України. На його думку, війна РФ проти України не буде довготривалою.

При цьому Буданов вважає, що після того як Україна переможе у війні, країна-агресор РФ захоче реваншу. За його словами, Кремлю знадобиться 10 років, щоб відновитися у військовому плані.

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