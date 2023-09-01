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"10 років у нас буде": Буданов спрогнозував, коли РФ спробує взяти реванш

Анна Ярославська
1 вересня 2023, 12:04 оновлено 1 вересня, 12:11
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Кремлю знадобиться час, щоб відновитися у військовому плані після перемоги України у війні.
Кирило Буданов, війна в Україні
Кирило Буданов вважає, що РФ захоче взяти реванш після перемоги України / Колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що після того як Україна переможе у війні, країна-агресор РФ захоче реваншу.

За його словами, Кремлю знадобиться 10 років, щоб відновитися у військовому плані.

"Якраз 10 років це нормальний період для того, щоб все це переосмислити. Ну, і заново почати реванш готувати", - сказав Буданов в інтерв'ю Наталії Мосійчук.

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Глава ГУР запевнив, що 10 років в України точно будуть. А якщо вдасться іншими шляхами після перемоги України впливати на ті території, які будуть створені, то, можливо, буде набагато більше.

"Але мінімально 10 років у нас буде", - спрогнозував він.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України може завершитися у 2023 році, однак для цього потрібні певні умови.

"Війна може завершитися і цьго року. Все залежить від декількох компонентів. Якщо у нас буде просування на поле бою, ми будемо тиснути на них і повністю зламаємо їхний моральний дух, то ми можемо і не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тисяч осіб. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку", - сказав Зеленський.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував майбутній ймовірний сценарій закінчення війни в Україні. За його словами, Україні не дасться легко звільнення окупованих РФ територій. Однак у міру просування ЗСУ на півдні та виходу українських сил на адмінкордон з Кримом події набуватимуть іншого вигляду.

Війна Росії в Україні триватиме і після 2024 року. Ймовірна смерть ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і внутрішня боротьба в РФ навряд чи є провісниками радикальних змін. Про це пише оглядач Bloomberg Opinion Макс Гастінгс.

"Великий урок сучасних воєн між потужними індустріальними державами полягає в тому, що чекає жахлива кількість смертей і вбивств, перш ніж одна чи інша сторона переможе. Швидке рішення на полі бою рідко буває", - вважає він.

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війна в Україні новини України війна Росії та України Кирило Буданов
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