У розпал війни з Україною: Путін наказав призвати в армію десятки тисяч людей

У РФ заявляли про призов на військову службу людей з окупованих територій України.

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Володимир Путін підписав указ про осінній призов / Колаж: Главред, Фото: theins.ru, скріншот

Президент країни-агресора РФ Володимир Путін підписав указ про старт осіннього призову до лав російської армії.

Повідомлення про нову хвилю призову в армію в РФ поширили російське пропагандисти з агентства РІА Новості.

"Путін підписав указ про призов на військову службу з 1 жовтня (і про звільнення в запас тих призовників, чий термін служби закінчився)", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з озвученими планами, в РФ восени повинні призвати в армію 130 тисяч людей. У Росії призови в армію проводять двічі на рік: навесні і восени.

Додамо, що в міноборони РФ раніше заявило, що з 1 жовтня призов на військову службу буде поширюватися на окуповані території України.

Нагадаємо, раніше публіцист Ігор Ейдман прокоментував "вибори" 10 вересня. За його словами, 10 вересня в РФ відбулися "вибори" різного рівня, включаючи довибори депутатів Держдуми, вибори глав ряду регіонів і депутатів Законодавчих органів державної влади в частині суб'єктів. Ці події більше нагадують фарс, ніж справжні вибори і не мають реального значення для країни.

Раніше повідомлялося, що за даними британської розвідки, Путін хоче набрати в армію 420 тисяч осіб. Країна-агресор Росія має намір провести мобілізацію сотень тисяч людей, але на загальну не піде, повідомляє британська розвідка.

Нагадаємо, що розвідка Німеччини повідомила, що Путін може мобілізувати ще 1 млн осіб. Восени минулого року агресор Росія мобілізувала близько 300 тисяч осіб, частина з них вже спрямована на війну проти України, сказав Бруно Каль.

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