Данілов - про загрози довгої війни: зупинимося - на нас відіграється не тільки Путін

Україна досі не може отримати від Заходу відповідь щодо того, до якого моменту вони будуть нас підтримувати, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

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Події у світі та Росії розвиваються на користь України - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО

Якщо Україна зараз піде на паузу у війні, на державі відіграються всі, не тільки агресор Росія і її директор Володимир Путін. Досі незрозуміло, як Захід бачить перемогу Києва і скільки ще готовий надавати військову підтримку. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

В інтерв'ю журналістці 1+1 Наталії Мосейчук він розповів про те, що Україна не може зараз поставити війну на паузу. Інакше на державі почнуть відіграватися всі, і не тільки Путін.

"Тому що, якщо ми зупинимося на цьому шляху - тоді відіграються на нас всі, і не тільки Путін. Ми живемо в дуже складному, непростому світі і ми сьогодні бачимо, що іноді навіть у країн-партнерів політична доцільність переважає ті чи інші речі, які ми називаємо "цінності", - пояснив ситуацію Данілов. відео дня

За словами чиновника, він ніде не чув, що Захід буде підтримувати Україну до самої перемоги. Акцент йде, скоріше, на підтримку Києву в плані самостійних рішень.

"Нам досі ніхто не може дати чітко відповідь на питання, що таке наша перемога... Нам потрібно чітко розуміти - вони з нами йдуть до перемоги або вони з нами йдуть певний проміжок часу, а потім будуть дивитися і робити ті чи інші висновки", - зазначив Данілов.

Також він додав, що події у світі та РФ розгортаються на користь України.

"Я хочу сказати, в житті часто відбуваються події, їх по-різному називають. Хтось називає "Чорним лебедем". Такі події обов'язково будуть відбуватися, вони обов'язково будуть відбуватися і в Росії, і в світі. І це впливатиме на багато процесів", - підкреслив Олексій Данілов.

Контрнаступ ЗСУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль. За його словами, війська ставлять перед собою завдання перерізати ключову лінію забезпечення російських окупантів.

Спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ЗСУ продовжують просуватися на півдні. Про новини з фронту говорити поки зарано.

ЗСУ просунулися за Андріївку і Кліщіївку, написали аналітики американського Інституту вивчення війни. Наступ під Бахмутом триває.

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