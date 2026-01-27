Були учасниками бойових дій: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

У поліції повідомили, ким був сам фігурант справи.

https://glavred.net/ukraine/byli-uchastnikami-boevyh-deystviy-novye-detali-ubiystva-policeyskih-na-cherkashchine-10735859.html Посилання скопійоване

В поліції розповіли деталі трагедії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що сказав Гудима:

На Черкащині у поліцейських стріляв колишній військовослужбовець

Фігурант справи відкрив вогонь по поліцейських під час слідчих дій

Двоє загиблих під час стрілянини були учасниками бойових дій

27 січня внаслідок стрілянини у Черкаській області загинули 4 поліцейські, ще один отримав поранення. Керівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима під час брифінгу повідомив нові деталі цього трагічного інциденту.

Суспільне Черкаси передає, що за даними Гудими, злочинця поліцейські ліквідували. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець.

відео дня

Під час проведення слідчих дій він, коли побачив поліцейських, намагався переховуватися та зрештою зник з місця свого проживання. Фігурант справи екіпірувався у таке військове спорядження, як бронежилет та автомат і сховався в лісовій місцевості.

Коли поліцейські розшукували його з метою затримання, чоловік відкрив вогонь у їхній бік і вбив 4 поліцейських, одного поранив.

Нові відомості про поліцейських, по яких відкрив вогонь чоловік

Гудима розповів, що загиблі були офіцерами спецпідрозділу, а ще один правоохоронець - поліцейським офіцером громади.

"Це поліцейський офіцер громади Корсунського району, троє бійців спецпідрозділу РУНП у Черкаській області, двоє з яких брали участь у відсічі збройної агресії Росії, були учасниками бойових дій, мали досвід", - додав він.

Що відомо про трагедію на Черкащині

Главред писав, що у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вбивстві загинули четверо офіцерів Національної поліції. Підозрюваний відкрив вогонь, його ліквідували спецпризначенці.

Фігуранта справи розшукували за вчинення вбивства, але коли він побачив поліцейських, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Внаслідок інциденту загинули Сергій Сафронов, Олександр Флорінський, Денис Половинка та Володимир Бойко.

Вбивства і напади на поліцейських - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у грудні 2025 року в Одесі три співробітники районного ТЦК та СП побили дільничного офіцера поліції, який супроводжував порушника військового обліку. Один із військовослужбовців був напідпитку.

Раніше у липні 2025 року стало відомо, що під час комбінованої атаки на Київ загинули дві жінки. Однією з жертв виявилася 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Напередодні, у червні, росіяни завдали удару по місту Прилуки. Внаслідок ворожого удару загинула поліцейська Дарина Шигида. Разом із нею окупанти вбили однорічного сина та її маму.

Читайте також:

Про персону: Олег Гудима Олег Гудима - начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області, полковник поліції. 3 2021 року по 2024 рік перебував на посаді начальника Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред