Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Були учасниками бойових дій: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

Анна Косик
27 січня 2026, 17:40
621
У поліції повідомили, ким був сам фігурант справи.
Олег Гудыма, полиция
В поліції розповіли деталі трагедії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Що сказав Гудима:

  • На Черкащині у поліцейських стріляв колишній військовослужбовець
  • Фігурант справи відкрив вогонь по поліцейських під час слідчих дій
  • Двоє загиблих під час стрілянини були учасниками бойових дій

27 січня внаслідок стрілянини у Черкаській області загинули 4 поліцейські, ще один отримав поранення. Керівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима під час брифінгу повідомив нові деталі цього трагічного інциденту.

Суспільне Черкаси передає, що за даними Гудими, злочинця поліцейські ліквідували. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець, колишній військовослужбовець.

відео дня

Під час проведення слідчих дій він, коли побачив поліцейських, намагався переховуватися та зрештою зник з місця свого проживання. Фігурант справи екіпірувався у таке військове спорядження, як бронежилет та автомат і сховався в лісовій місцевості.

Коли поліцейські розшукували його з метою затримання, чоловік відкрив вогонь у їхній бік і вбив 4 поліцейських, одного поранив.

Нові відомості про поліцейських, по яких відкрив вогонь чоловік

Гудима розповів, що загиблі були офіцерами спецпідрозділу, а ще один правоохоронець - поліцейським офіцером громади.

"Це поліцейський офіцер громади Корсунського району, троє бійців спецпідрозділу РУНП у Черкаській області, двоє з яких брали участь у відсічі збройної агресії Росії, були учасниками бойових дій, мали досвід", - додав він.

Що відомо про трагедію на Черкащині

Главред писав, що у Черкаській області під час затримання підозрюваного у вбивстві загинули четверо офіцерів Національної поліції. Підозрюваний відкрив вогонь, його ліквідували спецпризначенці.

Фігуранта справи розшукували за вчинення вбивства, але коли він побачив поліцейських, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Внаслідок інциденту загинули Сергій Сафронов, Олександр Флорінський, Денис Половинка та Володимир Бойко.

Вбивства і напади на поліцейських - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у грудні 2025 року в Одесі три співробітники районного ТЦК та СП побили дільничного офіцера поліції, який супроводжував порушника військового обліку. Один із військовослужбовців був напідпитку.

Раніше у липні 2025 року стало відомо, що під час комбінованої атаки на Київ загинули дві жінки. Однією з жертв виявилася 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Напередодні, у червні, росіяни завдали удару по місту Прилуки. Внаслідок ворожого удару загинула поліцейська Дарина Шигида. Разом із нею окупанти вбили однорічного сина та її маму.

Читайте також:

Про персону: Олег Гудима

Олег Гудима - начальник Головного управління Національної поліції в Черкаській області, полковник поліції. 3 2021 року по 2024 рік перебував на посаді начальника Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Черкаси поліція Черкаська область Національна поліція Новини Черкаси новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Президент готовий": у МЗС України зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

"Президент готовий": у МЗС України зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

18:49Світ
Арктичний холод повернеться в Україну - названо дату нового похолодання

Арктичний холод повернеться в Україну - названо дату нового похолодання

17:54Синоптик
Були учасниками бойових дій: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

Були учасниками бойових дій: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

17:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Фінансовий перелом тижня: трьом знакам зодіаку випаде шанс змінити життя

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 27 січня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

Чому 27 січня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

Чому 27 січня не можна працювати з гострими предметами: яке церковне свято

Останні новини

18:49

"Президент готовий": у МЗС України зробили заяву про зустріч Зеленського з Путіним

18:36

Розрито секрет найдивнішої ікони в Україні - як вона виглядає та до чого там рибаВідео

18:32

Обмеження постачання гарячої води: названо найпроблемніший район Києва

18:30

Як сказати українською "когда я ем, я глух и нем" - два правильні варіантиВідео

17:56

Електрокари стануть розкішшю: експертка пояснила, чого чекати від цін в Україні

70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна70% електромобілів в Україні заряджають вдома, ціни на зарядку знизяться - Китіна
17:54

Арктичний холод повернеться в Україну - названо дату нового похолодання

17:50

"Наїхала Софія Михайлівна": Ротару врятувала кар'єру відомого співака

17:40

Були учасниками бойових дій: нові деталі вбивства поліцейських на Черкащині

17:26

РФ обстріляла пасажирський потяг на Харківщині: загорівся вагон, є поранені

Реклама
17:05

Від будівництва до передачі громаді: як оператор державних лотерей "М.С.Л." реалізував один із найуспішніших соціальних проєктів в українському спорті новини компанії

16:57

Долар різко подешевшав, а євро встановив новий рекорд: курс валют на 28 січня

16:57

Київ та інші регіони перетворяться на каток - прогноз погоди в Україні на 28 січня

16:56

Популярні речі вийшли з моди: топ-5 антитрендів 2026 рокуВідео

16:46

Економна, але божествена на смак закуска: рецепт намазки за 10 хвилин

16:31

Суперниця Світоліної влаштувала розгром після поразки - момент потрапив на відео

15:51

Росія цілеспрямовано обстріляла важливий об'єкт на заході України - деталі

15:48

Спецпредставник Путіна зірвався і влаштував скандал через одну з умов миру

15:40

Автори померли, а він триває: що відомо про найдовший експеримент в світіВідео

15:24

На Рівненщину прийде різке потепління, але ненадовго: коли очікувати нових морозів

15:18

Пригріє до +4 градусів: на Тернопільщину насувається значне потепління

Реклама
14:50

Вже на 16% дорожче: вартість одного продукту несподівано зросла у січні

14:40

Привітання з Стрітенням Господнім 2026 - теплі побажання та картинки

14:28

"Люди в Україні замерзають": російська актриса публічно підтримала українців

14:26

Міф про радянську освіту: безкоштовна лише в підручниках

14:20

Споживання більше на 20%: що зробити з морозильною камерою, щоб не переплачувати

13:49

"Змушена була піти": зрадниць Повалій і Лорак виправдав відомий співак

13:40

Герасимов заявив про "захоплення" Куп'янська-Вузлового: в ЦПД розповіли правду

13:39

Гороскоп на завтра 28 січня: Водоліям - сюрприз, Дівам - новий поворот

13:26

Стадо здичавілих корів помітили біля Чорнобиля: як виживають у зимових умовахФото

13:10

Трагедія на Черкащині: четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці

12:54

Чому досвідчені водії тримають в авто оцет: хитрість, яка рятує взимку

12:38

РФ стягує важку техніку для штурму важливого міста: що відбувається на фронті

12:34

Стане легше платити: експерт оцінила, коли зарядка електрокарів подешевшає

12:30

"Там все відмовило": Іво Бобул розкрив, що привело Степана Гігу до смерті

12:14

Що не так із легендарною "Лікарською" ковбасою: правда з архівів

12:10

Чому 28 січня не можна вбивати павуків і тарганів: яке церковне свято

11:46

Тепло до +2°С насувається на Полтаву: коли холод покине область

11:45

Світоліна ефектно рознесла третю ракетку світу і вийшла у півфінал Australian Open

11:33

"Як я люблю": Галкін пішов на перевтілення заради Пугачової

11:33

Зруйновані будинки та поранені діти: Зеленський відреагував на удар РФ по ОдесіФото

Реклама
11:22

Чому в Одесі немає світла: РФ атакувала енергооб'єкт ДТЕК, руйнування колосальні

11:15

РФ стягує сили для наступу: військовий назвав два міста, які під загрозою

11:09

Міністр освіти розкрив, коли вчителі отримають підвищену зарплату

10:37

Провідна опозиційна партія Грузії висловила підтримку Юлії Тимошенко

10:31

Чоловік замовив iPhone на Temu і був готовий до найгіршого — результат сильно здивувавВідео

10:25

Китайський гороскоп на завтра, 28 січня: Півням пощастить, Собакам потрібна допомога

10:24

"Не хотів дітей з нею": Іво Бобул емоційно висловився про шлюб із Сандулесою

10:09

Гарантії безпеки в обмін на Донбас: ЗМІ дізналися про умови США для України

10:05

Франція блокує закупівлю: країни ЄС виборюють передачу Україні Storm Shadow

09:09

П'ять знаків зодіаку, які не можуть жити без саду і городу

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена Зеленська
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти