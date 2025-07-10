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Назавжди двадцять два: жорстокий обстріл Києва забрав життя юної поліцейської

Даяна Швець
10 липня 2025, 12:14
1670
Марія Дзюмага приєдналася до поліції Києва у 2023 році та працювала в управлінні поліції метрополітену.
Назавжди двадцять два: жорстокий обстріл Києва забрав життя юної поліцейської
Обстріл забрав життя поліцейської / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, МВС, ДСНС

Ключове:

  • В ніч на 10 липняРосія масштабно атакувала Київ
  • Загинули дві жінки: 22-річна поліцейська та 68-річна мешканка

У ніч на 10 липня Росія здійснила комбіновану атаку на Київ. Внаслідок удару загинули дві жінки, зокрема 22-річна поліцейська Марія Дзюмага. Про це повідомили в МВС України.

Згідно з повідомленням, Марія приєдналася до лав поліції Києва у 2023 році. Працювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві.

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"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям Марії. Світла пам'ять! Назавжди в строю…", - йдеться в повідомленні МВС.

  • Наслідки удару РФ по Київщині
    Наслідки удару РФ по Київщині фото: Микола Калашник
  • Наслідки удару РФ по Київщині
    Наслідки удару РФ по Київщині фото: Микола Калашник
  • Наслідки удару РФ по Київщині
    Наслідки удару РФ по Київщині фото: Микола Калашник
  • Наслідки удару РФ по Київщині
    Наслідки удару РФ по Київщині фото: Микола Калашник
  • Наслідки удару РФ по Київщині
    Наслідки удару РФ по Київщині фото: Микола Калашник

Окрім цього, як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, загинула також співробітниця поліції метрополітену.

"У Подільському районі загинули дві жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. Мої співчуття родинам, близьким та колегам загиблих", – йдеться у заяві.

У МВС також повідомили про значні руйнування у восьми районах Києва внаслідок російських ударів. Постраждали житлові будинки, медичні та освітні заклади, об'єкти торгівлі, транспорту та інфраструктури.

Кількість жертв може зрости, адже до лікарень продовжують звертатися постраждалі. Поліція проводить поквартирний обхід пошкоджених будинків, щоб переконатися, що всім, хто цього потребує, надано допомогу.

Удар по Києву 10 липня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракет. Основним напрямком удару стала столиця України, місто Київ.

Як розповів президент Володимир Зеленський, масований удар тривав майже десять годин. Очільник України зазначив, що на такі російські удари треба відповідати жорстко.

Своєю чергою киянка Анастасія розповіла про перші хвилини після удару. За її словами, вона поговорила з чоловіком, а вже через кілька годин прокинулась від того, що була вкрита уламками.

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Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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