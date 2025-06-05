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"Була вірна присязі": правоохоронці розповіли про поліцейську, яку вбила Росія

Маріна Фурман
5 червня 2025, 12:22
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У Нацполіції повідомили, що чоловік вбитої працює патрульним, тато - рятувальником.
свеча, Шигида
Під час атаки по Прилуках загинула поліцейська Дарина Шигида / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Нацполіція

Основне:

  • Росіяни атакували дронами Прилуки
  • Внаслідок ворожого удару загинула сім’я начальника пожежної частини, серед них дружина, донька та її однорічний син

У ніч на 5 червня, росіяни завдали удару по місту Прилуки. Внаслідок ворожого удару загинула поліцейська Дарина Шигида. Разом із нею окупанти вбили однорічного сина та її маму. Про це повідомляє Національна поліція у Telegram.

Правоохоронці зазначають, що Дарина приєдналася до лав поліції у Києві у 2020 році.

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"Сильна, світла та щира. Вона була вірна присязі, справедлива, з глибоким відчуттям обов’язку — саме такою її запам’ятають колеги та всі, хто знав її", – йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби Нацполіції, жінка вважала, що стати поліцейською – це її покликання.

Правоохоронці розповіли, що тато загиблої жінки був пожежником, він з дитинства вчив доньку допомагати людям. А чоловік Дарини, також патрульний поліцейський, завжди підтримував та допомагав на службі.

"Це не просто втрата — це вирване з корінням життя трьох поколінь…Немає слів, які могли б вгамувати цей біль. Лише тиша, сльози та лють — за знищені життя", - резюмували у Нацполіції.

Шигида
Убита росіянами Дарина Шигида / фото: Facebook/Прилуцький ліцей 6

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 5 червня російська окупаційна армія атакувала дронами Прилуки в Чернігівській області. Є жертви серед цивільного населення. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що ворожий безпілотник влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. Загинула його родина - дружина, донька (патрульна поліцейська) та її однорічний син.

Пізніше президент України Володимир Зеленський прокоментував нічний удар РФ. Він вимагає реакції міжнародної спільноти на продовження Росією терору України.

Крім того, вранці 5 червня противник завдав авіаційного удару по Херсону. Упродовж усього п'ятнадцяти хвилин по центру міста прилетіли чотири російські КАБи. Під ворожий удар потрапила будівля обласної адміністрації, яку росіяни неодноразово атакували і до цього. Внаслідок удару РФ відомо про двох постраждалих чоловіків, яким 74 і 68 років.

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Що таке Національна поліція України?

Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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