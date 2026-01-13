"Не є наказом": чи викликатимуть в ЦНАПах Полтави поліцію на ухилянтів

В міськраді прокоментували новини про посилення контролю за військовим обліком.

https://glavred.net/ukraine/ne-yavlyaetsya-prikazom-budut-li-vyzyvat-v-cpau-poltavy-policiyu-na-uklonistov-10731926.html Посилання скопійоване

Чи виконуватимуть рекомендацію ТЦК у ЦНАПах Полтави / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/ol.ga.velicko.614903

Що повідомила Величко:

Адміністратори ЦНАПів в Полтаві не будуть викликати поліцію на "ухилянтів"

ЦНАПи лише приймають заяви для отримання відстрочки від призову

Нещодавно ЗМІ поширили інформацію, що адміністратори ДіяЦНАП Полтавської міської ради нібито зобов’язані "виявляти ухилянтів" та викликати на них поліцію.

Заступниця міського голови Полтави Ольга Величко повідомила, чи ця інформація відповідає дійсності. Вона опублікувала офіційні роз'яснення на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Чиновниця зазначила, що адміністратори не викликають поліцію, адже ЦНАПи - це сервісні установи, а не правоохоронні органи. Адміністратори діють виключно в межах закону і не наділені функціями контролю, розшуку чи затримання громадян.

Щодо рішення виконкому від 09.01.2026 Величко зазначила, що виконавчий комітет лише взяв до відома інформацію та пропозиції ТЦК та СП.

"Формулювання "взяти до відома" не є наказом до виконання та не впроваджує жодних нових правил для персоналу чи відвідувачів ЦНАПу. Це виключно інформаційний пункт, який не має зобов’язального характеру", - наголосила вона.

Заступниця міського голови наголосила, що співпраця з ТЦК та СП має лише сервісний характер. На сьогодні адміністратори надають лише одну послугу в цій сфері - прийом заяв на отримання відстрочки від призову.

Що ЗМІ повідомляли про нібито посилення контролю в Полтаві

Главред писав, що за даними українських видань, у Полтаві планують створити спеціальну комісію, яка перевірятиме державні органи, підприємства та установи на дотримання правил військового обліку.

Зокрема комісія контролюватиме правильність ведення списків, своєчасне звіряння даних із територіальними центрами комплектування (ТЦК) та наявність відповідальних осіб за військовий облік.

Військовий облік в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що в Україні запровадили автоматичну систему постановки на військовий облік, яка працює на основі даних з державних реєстрів і значно спрощує сам процес, адже тепер він не потребує черг, довідок чи особистої присутності.

Нагадаємо, Главред писав, що жінок з медичною або фармацевтичною освітою в Україні з літа минулого року автоматично почали брати на військовий облік, без особистої присутності.

Що важливо, після взяття на облік у таких жінок буде всього 60 днів на проходження військово-лікарської комісії. У випадку неявки їх оголосять у розшук.

Більше новин:

Про персону: Ольга Величко Ольга Величко - заступниця міського голови Полтави з питань діяльності виконавчих органів, депутат Полтавськоі обласної ради.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред