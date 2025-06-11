Був під завалами і співав гімн України: дивовижні кадри порятунку у Харкові

Російські окупанти атакували житлові будинки ударними безпілотниками типу "Шахед".

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Кадри перших хвилин після ударів по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову

Внаслідок атаки загинули люди, постраждалі були під завалами

Один з постраждалих співав гімн України

Росіяни безжально атакували Харків ударними дронами типу "Шахед". Під атакою були житлові квартали. Через влучання дронів у власних квартирах під завалами були люди. Поліцейські показали кадри з першими хвилинами після "прильотів". Відео вже розлетілось в Мережі.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що патрульні були на місці одними з перших і намагалися витягувати людей з-під завалів.

відео дня

У цей момент один постраждалий чоловік з останніх сил з-під завалів співав гімн України.

"І в цій темряві, серед пилу, диму й болю — чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити. Харків стоїть. Стоїмо й ми", - написав Білошицький.

Дивіться відео з порятунком людей з-під завалів у Харкові:

Атака РФ на Україну 11 червня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. У небо над містом зафіксовано проліт кількох безпілотників.

Згодом підтвердилась інформація, що російська окупаційна армія атакувала Харків 17-ма ударними безпілотниками типу Шахед. Під удар потрапили два райони міста - Слобідський та Основ'янський.

Пізніше у Повітряних силах заявили, що Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, задіявши 85 безпілотних літальних апаратів різного призначення, а також одну балістичну ракету.

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