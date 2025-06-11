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Росія вдарила по Україні з масштабною силою: куди цілили дрони й ракети ворога

Даяна Швець
11 червня 2025, 09:30
169
Зафіксовані влучання у 14 локаціях, а також падіння уламків у 2 місцях.
Шахед, атака РФ
ППО зупинила 49 ворожих дронів/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Україну атаковано 85 безпілотниками та балістичною ракетою "Іскандер-М"
  • Основними цілями були Харківська, Донецька та Одеська області

У ніч на 11 червня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, задіявши 85 безпілотних літальних апаратів різного призначення, а також одну балістичну ракету. Про це повідомляють Повітряні Сили України.

Основні удари було завдано по Харківській, Донецькій та Одеській областях.

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Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог використав ударні дрони Shahed і дрони-імітації з територій Курської, Орловської областей, а також із районів Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське. Додатково було випущено ракету типу "Іскандер-М" з району Курська.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні Повітряних Сил.

Росія вдарила по Україні з масштабною силою: куди цілили дрони й ракети ворога
ППО збила понад половину ворожих цілей / фото: Повітряні Сили

Зранку стало відомо, що сили протиповітряної оборони змогли знищити 49 ворожих БПЛА типу Shahed та інших моделей. 40 було знешкоджено за допомогою вогневих засобів, ще 9 — втратили контроль або були заглушені засобами радіоелектронної боротьби.

Також повідомляється про 14 точок, куди влучили ворожі боєприпаси, та дві локації, де впали уламки збитих дронів.

Атака на Україну 11 червня - що відомо

Як писав Главред, на жаль, в ніч на 11 червня Росія знову атакувала Харків Шахедами. У місті пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.

Під час атаки повідомлялося, що горять будинки, є загиблі та поранені, серед яких діти. Вже відомо про двох загиблих, 54 поранених, зокрема 8 дітей.

Напередодні керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов попереджав, що РФ вдосконалила ракети КНДР. Якщо раніше північнокорейські ракети могли відхилитися від траєкторії та вибухнути в повітрі, то зараз вони влучають точно в ціль.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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