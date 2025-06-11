Росія вдарила по Україні з масштабною силою: куди цілили дрони й ракети ворога

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- Україну атаковано 85 безпілотниками та балістичною ракетою "Іскандер-М"
- Основними цілями були Харківська, Донецька та Одеська області
У ніч на 11 червня Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну, задіявши 85 безпілотних літальних апаратів різного призначення, а також одну балістичну ракету. Про це повідомляють Повітряні Сили України.
Основні удари було завдано по Харківській, Донецькій та Одеській областях.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог використав ударні дрони Shahed і дрони-імітації з територій Курської, Орловської областей, а також із районів Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда та Гвардійське. Додатково було випущено ракету типу "Іскандер-М" з району Курська.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться в повідомленні Повітряних Сил.
Зранку стало відомо, що сили протиповітряної оборони змогли знищити 49 ворожих БПЛА типу Shahed та інших моделей. 40 було знешкоджено за допомогою вогневих засобів, ще 9 — втратили контроль або були заглушені засобами радіоелектронної боротьби.
Також повідомляється про 14 точок, куди влучили ворожі боєприпаси, та дві локації, де впали уламки збитих дронів.
Атака на Україну 11 червня - що відомо
Як писав Главред, на жаль, в ніч на 11 червня Росія знову атакувала Харків Шахедами. У місті пошкоджено житлові будинки, тролейбуси, дитячі майданчики та підприємства.
Під час атаки повідомлялося, що горять будинки, є загиблі та поранені, серед яких діти. Вже відомо про двох загиблих, 54 поранених, зокрема 8 дітей.
Напередодні керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов попереджав, що РФ вдосконалила ракети КНДР. Якщо раніше північнокорейські ракети могли відхилитися від траєкторії та вибухнути в повітрі, то зараз вони влучають точно в ціль.
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Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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